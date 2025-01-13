Работник фермы умер после попытки заняться сексом с коровой: что произошло

В Бразилии работник фермы был забит до смерти после того, как он, как сообщается, пытался заняться сексом с коровой.

Об этом пишет Mirror.

45-летнего мужчину нашли без сознания на земле, рядом с ним лежал презерватив с открытой оберткой.

Полиция города Самамбайя, недалеко от столицы Бразилии, подтвердила, что проводит расследование. Странный инцидент произошел на ферме в сельской местности под названием Laje da Jiboia, где жил и работал мужчина.

Его коллега рассказал полиции, что накануне они вместе выпивали, а в день смерти он встал в 5 утра, чтобы подоить коров, и не вернулся после того, как отнес первую партию своему боссу на утренний кофе.

Он сказал, что нашел мужчину, который лежал без сознания возле одной из коров, и обнаружил на нем презерватив, когда пытался его передвинуть.

Детективы работают над версией, что работник фермы был убит ударом по голове, когда он пытался вмешаться к одной из коров. Врачи скорой помощи подтвердили, что пытались его реанимировать, но не смогли после того, как обнаружили, что у него остановилось сердце.

Напомним, мужчину дважды ударила молния во время рыбалки. Он озадачил своей реакцией.

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