Работник известной пиццерии поковырялся в носу и вытер палец о тесто – видео

В Японии сотрудник известной пиццерии Domino's поковырялся в носу и вытер палец о тесто. Это произошло в филиале в городе Амагасаки.

Об этом пишет Sky News.

Соответствующее видео стало вирусным в Сети. В ролике видно, как работник месит тесто и разговаривает с оператором. Однако в середине разговора он улыбается и засовывает один из пальцев в перчатке прямо в ноздрю. Дальше он демонстративно вытирает палец о тесто.

Domino's Japan ha apologized po someone uploaded a video что появляются на show one of its employees picking his nose whole kneading pizza dough. Почта в вопросе (в Amagasaki) была невнятно заблокирована и люди затруднены своим видом правосудия. pic.twitter.com/oeiqmMp6fY — Jeffrey J. Hall (@mrjeffu) 12 февраля 2024

Через несколько часов после того, как ролик был опубликован на онлайн-форуме Bakusai, Domino's Japan опубликовала обращение на X.

Компания извинилась за инцидент. В частности, в сообщении утверждалось, что видео было снято в нерабочее время и тесто больше не использовалось и было утилизировано. Также представители Domino's дали гарантию, что "подобное никогда не повторится".

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Судя по всему, пиццерию закрыли, приостановив работу, и провели полную дезинфекцию с помощью глубокой уборки.

Сотрудники, причастные к созданию вирусного видеоролика, должны понести наказание в соответствии с трудовым кодексом.

Напомним, официант похвастался, как с шеф-поваром отомстил клиенту, который шесть раз возвращал свой стейк. В результате мужчина был доволен блюдом.

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