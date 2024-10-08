Работник музея случайно выбросил в мусор произведение искусства: что это было (фото)

Его поставили в довольно необычном месте.

Нидерландский музей вернул произведение искусства, похожее на две пустые банки из-под пива, после того, как сотрудник случайно выбросил его, подумав, что это мусор.

Об этом пишет The Guardian.

На первый взгляд, работа французского художника Александре Лаве под названием "Все хорошие времена, которые мы провели вместе" выглядит как две выброшенные пивные банки с вмятинами. Однако, присмотревшись более внимательно, можно увидеть, что на самом деле они тщательно расписаны вручную акриловыми красками и "требовали много времени и усилий для создания", как отмечают в музее.

Но их художественную ценность потерял механик, увидевший их в лифте и выбросивший в мусорку.

Произведение искусства / Фото: Alexandre Lavet

Фрукье Баддинг, пресс-секретарь музея LAM в городе Лиссе на западе Нидерландов, рассказала AFP, что произведения искусства часто оставляют в необычных местах – отсюда и выставка в лифте.

"Мы стараемся все время удивлять посетителей", – сказала она.

Кураторша Элиза ван ден Берг вернулась с короткого перерыва и заметила, что банки исчезли. Она нашла их в мусорный мешок как раз тогда, когда их уже собирались выбросить.

"Теперь мы поставили работу в более традиционное место на плинтус, чтобы она могла отдохнуть после своего происшествия", — сказала Баддинг.

Она подчеркнула, что "не держит зла" на механика, который только начал работать в музее. "Он просто выполнял свою работу", – сказала она.

Этот инцидент является последним в долгом ряду несчастных случаев, случающихся с произведениями искусства в галереях и музеях. В 2023 году мужчина, который сказал, что голоден, съел банан, прикрепленный к стене как часть инсталляции итальянского художника Маурицио Каттелана в галерее в Сеуле.

В 2011-м в Германии чрезмерно усердный уборщик испортил произведение современного искусства стоимостью более 822 000 евро, приняв его за бельмо, которое нужно было хорошо протереть.

Скульптура немецкого художника Мартина Киппенбергера, до своей смерти в 1997 году считавшегося одним из талантливых художников своего поколения, находилась на выставке в музее Ostwall в Дортмунде, когда стала жертвой швабры уборщицы.

Напомним, маленький посетитель музея случайно разбил экспонат в возрасте 3500 лет. Реакция заведения ошеломила всех.

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