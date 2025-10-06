Работник по ошибке получил 330 зарплат и быстро уволился: как он выиграл суд и сохранил деньги

Начисление зарплаты

В Чили мужчина, которому выплатили зарплату в 330 раз больше, чем ожидалось, выиграл судебный процесс, чтобы сохранить ее.

Об этом сообщает LADbible.

Несмотря на то, что он уволился всего три дня спустя после того, как аномально большая сумма была перечислена на его банковский счет, работник, похоже, получил желанный результат после того, как было решено, что он может оставить себе эти деньги.

Так, в мае в 2022 году он получил эквивалент в 7 миллионов гривен, несмотря на то, что его обычная месячная заработная плата составила около 21 400 гривен.

Мужчина, работавший офисным ассистентом в пищевой компании Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile, пообещал вернуть деньги, но через три дня подал заявление об увольнении по собственному желанию и никто не может его обвинять.

Хотя был бы соблазн создать новую идентичность и переехать в другую страну, его очень легко разоблачила компания, которая, разумеется, хотела вернуть деньги.

Однако после трехлетних судебных тяжб судья в Сантьяго постановил, что это была не кража, а "несанкционированный сбор", что означает, что суд не может преследовать его, поскольку это не является преступлением.

Хотя он, возможно, отмечает это с бокалом шампанского, похоже, что война еще не полностью выиграна, поскольку его боссы остаются решительно настроенными вернуть деньги, несмотря на решение судьи.

В заявлении Diario Financiero они сказали: "Мы сделаем все возможные юридические шаги, в частности, подадим заявление на аннулирование, чтобы пересмотреть решение".

