Работник ТЦК спросил священника, грех "бусифицировать" людей: какой ответ

К известному священнику-блогеру Алексею Филюку из Тернопольщины обратился работник ТЦК, который спросил, является ли грехом работать в военкомате и заниматься «бусификацией».

«Меня мобилизовали. Попав в ТЦК, заставляют по городу ловить людей. Является ли это грехом и как мне быть?» — спросил подписчик.

Что ответил священник-блогер на такой вопрос

«Те вопросы по ТЦК целое время мне чего-то задают. Ну, если продавец продает в магазине хлеб, это его работа. Если человека мобилизовали и у него должностные обязанности работать в отделе комплектования, территориальных центрах, ну то какой тут грех? Человек работает, исполняет свои должностные обязанности. Если бы кухарка ловила с черпаком и вела в ТЦК, то было бы может странно. Или бы священник призывал? Священник должен молиться, служить службу и отвечать на вопросы, которые люди задают», — говорит Филюк.

По его мнению, работать в ТЦК не является грехом.

«Греха в том нет. Это ваш труд. Ну, что я буду говорить, это любой труд, который есть, надо. Есть должностные обязанности. Ваши должностные обязанности — вас призвали на службу и вы их выполняете. Другого не дано. Ну, такое, придет время, будет ротация, заберут на защиту родины. Не хейтите меня, потому что я говорю то, что есть. Что ж я здесь, я ничего не нарушил, не сказал паршивое. Все сказал, как есть», — подытожил священник.

Следует заметить, что через несколько часов Филюк удалил это сообщение.

