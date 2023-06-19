Работник заправки организовал ограбление, чтобы раньше уйти с работы: чем это закончилось (фото)

Для реализации своего плана он задействовал двух человек.

В Оклахоме, США, работник заправки попросил свою подругу организовать ограбление его рабочего места, чтобы он мог вернуться домой раньше.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Исайяс Джонс сообщил полиции, что 5 июня к нему на работу пришел мужчина с запиской, в которой говорилось: "Отдайте мне все ваши деньги, или я вас застрелю".

Исайас Джонс / Фото: dailystar.co.uk

Очевидно "взволнованный" этой просьбой Джонс передал деньги, и позже полиция узнала Стивена Джонса как подозреваемого в ограблении.

Стивен Джонс / Фото: dailystar.co.uk

Но впоследствии правоохранители выяснили, что ограбление было частью плана, организованного совместной приятельницей Алией Локк, чтобы Исайяс раньше освободился с работы.

Алия Локк / Фото: dailystar.co.uk

В результате, всех их троих арестовали, сейчас они находятся за решеткой и ждут суда.

А полиция выпустила заявление, в котором говорится, что это "не рекомендованный способ уйти с работы раньше".

Напомним, в Великобритании женщина подло выдавала себя за мужчину и 25 лет выманивала деньги у подруги. Она притворилась своим дядей, в которого была влюблена женщина.

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