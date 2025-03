Реклама

В Мексике двое работников похоронных бюро подрались на улице из-за тела мужчины, который погиб, украшая свой дом.

Об этом сообщает Need To Know.

Мужчины, одетые в официальную одежду, столкнулись посреди дороги. Понятно, что они работали в разных похоронных бюро и прибыли на место происшествия, чтобы предложить свои услуги.

Тощий мужчина попытался ударить соперника ногой, но его ногу легко отбили ладонью.

Драка работников похоронных бюро / © скриншот с видео

Странно, но офицер полиции прошел мимо драчунов, когда они сражались на глазах у группы зевак. Полицейский не сделал ничего, чтобы остановить их.

Затем худощавый мужчина якобы вытащил из кармана небольшой нож, и его соперник бросился наутек. Он догнал своего соперника и, похоже, воткнул лезвие в его туловище. Затем он ушел с места происшествия.

Драка работников похоронных бюро / © скриншот с видео

Драка была снята в Вильяэрмосе, расположенном к юго-востоку от Мехико.

Согласно сообщениям, потасовка началась после того, как местный житель был убит электрическим током во время украшения своего дома.

По сообщениям, оба мужчины предстали перед властью. После достижения согласия по делу их отпустили.

