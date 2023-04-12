Работники ресторана занялись сексом на работе и набросились на возмущенную клиентку: видео

Возмущенная клиентка говорит, что будет обращаться к руководству ресторана.
В Тусоне, штат Аризона, США сотрудники местного заведения быстрого питания на работе занимались сексом и не обращали внимания на клиентку.
Об этом пишет Daily Star.
Пользователь ТікТок рассказала шокирующую историю о том, как она хотела позавтракать в 4:30. Она приехала к месту, где принимают заказ, однако в громкоговорителе услышала не приветливый голос официантки, а ее стон и бурный секс на рабочем месте.
Ошарашенная женщина пыталась привлечь к себе внимание, однако этого так и не произошло. Тогда она записала звуки на мобильный телефон, чтобы впоследствии пожаловаться владельцу заведения ресторана.
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"И да, я поймала работников с поличным, когда они выходили. У меня исчез аппетит, и я пошла после того, как сотрудница начала грубо говорить со мной, думая, что я хочу ее мужчину", — говорит возмущенная клиентка заведения.
Напомним, в Колумбии двое мужчин и женщина занялись в парке сексом: за ними наблюдали ошеломленные прохожие, однако любовники решили не останавливаться.
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