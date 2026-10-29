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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Время на прочтение
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Радиодиктант-2026: 11 самых сложных слов и орфограмм, в которых ошибались даже учителя

Проверьте свои работы: разбор сложных слов и правил радиодиктанта

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Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Радиодиктант

Радиодиктант

Нынешний Всеукраинский радиодиктант национального единства, автором которого стал военный и писатель Артур Дронь, вызвал множество орфографических споров. Филологи выделили самые сложные слова и фразы, которые привели к наибольшим трудностям.

Военная терминология: вместе или по отдельности

В тексте традиционно присутствовала лексика, актуализированная войной. В этом году сложными для участников оказались существительные блокпосты и госграницы. Согласно нормам правописания, оба слова пишутся вместе. Они продолжили линию прошлых лет, когда в диктантах встречались слова «РЕБы», «донатиты» или обороты о «посеченной посадке». К этому же тематическому блоку относится и слово «блиндажи», хотя в его написании ошибались реже.

Сложные случаи с мягким знаком, префиксами и наречиями

Особое внимание привлекло слово «резчик», обозначающее мастера по вырезке из дерева, камня или льда. Здесь важно помнить о двух деталях одновременно, мягкий знак в слове пишется, а вот апостроф перед ним нет.

Наречие «вполсилы», означающее действие не в полную силу, пишется вместе как единственное слово. Также вместе пишется слово «гиперсильно» — по правилам правописания 2019 года все иноязычные префиксы, такие как гипер-, супер-, архи- или ультра-, пишутся со следующей частью вместе.

У сложного существительного «словоупотребления» связующее гласное «о» совпадает с окончанием первого основания «слово», поэтому оно также пишется в одно слово.

Ловушки фонетики и правильное употребление дефиса

Слова «расслоить» и «расстегнуть» стали ловушкой для многих из-за разногласий между произношением и письмом. Во время устной речи в них можно услышать звук с, однако на письме всегда хранится буква с, поскольку она является частью префикса роз-.

В случае употребления повторяющихся наречий и слов, таких как «долго-долго» или «хоть-не-хоть», правописание требует использовать дефисное написание.

Главная интрига диктанта: как правильно писать слово «сушильный»

Самые жаркие споры шли вокруг народного прилагательного, образованного от аббревиатуры ВСУ. Участники диктанта колебались по поводу его правильной записи: с прописных или строчных букв, вместе, через дефис или вообще как слышится при произношении — «ЗСУшный», «ЗСУшный», «сухой» или «зесеушный».

Причину таких разногласий объяснила языковед и филологиня Оксана Журавская: этого производного слова пока нет в официальных словарях украинского языка.

С одной стороны, действующее правописание рекомендует писать подобные образования строчными буквами и вместе, по аналогии с словами «ооновский» или «натовец». С другой стороны, ВСУ является буквенной аббревиатурой, вслух произносимой как «зе-се-у», поэтому на письме нередко пытаются передать именно ее звуковой вариант. В обнародованной официальной нормативной версии текста закрепили единственный правильный вариант — слово пишется с строчной буквы и вместе: «сушильный».

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