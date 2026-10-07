Расчленили 19-летнюю девушку и съели часть её тела: подробности жуткого убийства

Убитая Морган Бауэр. Фото: Полицейское управление Атланты

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В США Кейтлин Гобл была приговорена к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение за убийство 19-летней Морган Бауэр. Девушка исчезла вскоре после переезда в Атланту в 2016 году, а её останки удалось найти только через семь лет. По версии прокуратуры, после убийства тело Бауэр расчленили и сожгли, а Гобл и её тогдашний парень Джонатан Александр Уоррен съели часть тела.

Как отметило издание People, Морган Бауэр приехала в Атланту из Южной Дакоты 12 февраля 2016 года. На новом месте у 19-летней девушки сначала не было ни постоянного жилья, ни работы. Впоследствии она поселилась в местной гостинице и начала работать танцовщицей экзотических танцев.

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Однако новая жизнь продлилась менее двух недель. В последний раз Бауэр видели 25 февраля в стриптиз-клубе Tease в Атланте. В марте её мать сообщила об исчезновении дочери, после чего полиция начала расследование.

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Что рассказывала Гобл после исчезновения Бауэра

Одной из тех, с кем Бауэр познакомилась в Атланте, была Кейтлин Гобл. Она тоже работала танцовщицей экзотических танцев. Согласно материалам дела, женщины сблизились, и Гобл предложила новой знакомой временно пожить у неё.

После исчезновения Бауэр Гобл рассказала, что в ночь на 25 февраля она и её парень Джонатан Александр Уоррен забрали девушку из отеля. По её тогдашней версии, позже Бауэр якобы уехала с другим мужчиной, после чего она больше её не видела.

Однако у следствия возникли вопросы по поводу этой версии. Коллега Бауэр вспомнила, что в ночь исчезновения видела, как та покинула клуб с женщиной, похожей на Гобл. Работники заведения также рассказали матери пропавшей, что её дочь ушла вместе с Гобл.

Кроме того, выяснилось, что Бауэр и Гобл были достаточно близки: 19-летняя девушка даже предлагала помочь новой знакомой с деньгами, необходимыми для получения разрешения на работу танцовщицей.

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Несмотря на подозрения, найти Бауэр тогда не удалось. Расследование её исчезновения затянулось на семь лет.

Останки Морган нашли спустя семь лет

Прорыв в деле произошел в 2023 году. Агенты Бюро расследований штата Джорджия обнаружили предметы, имевшие доказательственное значение для расследования.

В конце концов правоохранители обнаружили останки Морган Бауэр в Портердейле — там, где Гобл ранее проживала вместе с Уорреном. Именно Гобл привела следователей к месту, где находились обугленные и расчлененные останки девушки.

В том же году Гоблу и Уоррену были предъявлены обвинения.

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Следствие установило, что после знакомства с Бауэр Гобл предложила ей место для временного проживания. Прокуратура утверждала, что впоследствии Гобл и Уоррен совместно осуществили план убийства 19-летней девушки.

По словам помощника окружного прокурора Бейли Уилкинсон, после смерти Бауэр её тело в течение нескольких дней подвергалось насилию. Девушку обезглавили и расчленили, а её останки впоследствии сложили в чемодан и сожгли.

Прокуроры заявили о каннибализме и некрофилии

В ходе судебного разбирательства стали известны и другие подробности того, что, по версии обвинения, происходило после смерти Бауэра.

Как сообщило издание Oxygen, прокуроры заявили, что Гобл и Уоррен дождались, пока кровь жертвы свернется, прежде чем отрезать ей конечности. Воррен впоследствии рассказал правоохранителям, что он и Гобл съели интимную часть тела убитой.

Кроме того, сторона обвинения утверждала, что Уоррен совершил сексуальные действия с телом Бауэр. После этого останки девушки положили в чемодан и сожгли на заднем дворе.

Прокуратура пыталась доказать, что убийство не было случайным или одиночным преступлением Уоррена. По словам обвинения, Гобл считала Морган «идеальной жертвой», а сама пара якобы разделяла общий интерес к серийным убийцам, смерти и расчленению.

В суде также рассматривались доказательства, связанные с предполагаемым интересом Гобл к сатанизму. По утверждению прокуроров, она считала, что заключила сделку с «герцогом подземного мира», чтобы «продать свою душу».

Уоррен заявил, что убить Морган хотела Гобл

После задержания бывшие партнеры перекладывали ответственность друг на друга.

Уоррен утверждал, что именно Гобл первой заговорила об убийстве Бауэра.

«Кэти сказала: „Я хочу её убить“. Она сказала: „Я хочу её порезать“», — заявил он.

По словам Уоррена, он напал на Бауэр и лишил её возможности сопротивляться, однако смертоносные действия якобы совершила Гобл. Он также утверждал, что после смерти девушки Гобл попросила его принести кухонные принадлежности, поскольку хотела разрезать тело и увидеть внутренние органы.

Сам Уоррен признал свою вину по делу, в частности в некрофилии. Его приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Защита Гобла представила другую версию

Адвокаты Кейтлин Гобл, в свою очередь, настаивали на том, что именно Уоррен убил Бауэра, а их подзащитная не принимала участия в самом убийстве.

По версии защиты, в тот вечер Уоррен хотел заняться сексом втроем с Гобл и Бауэр, но женщины отказались. Гобл якобы вышла из комнаты, а когда вернулась, увидела Уоррена над Морган.

Адвокат утверждал, что Гобл запаниковала и вышла, а через некоторое время поняла, что Бауэр убита.

Защита также настаивала на том, что Гобл хотела обратиться в полицию, но Уоррен ей не разрешил. По словам адвоката, она боялась мужа и именно из-за страха в дальнейшем выполняла его указания и помогала избавиться от тела.

Прокуроры отвергали эту версию. Обвинение настаивало на том, что не имеет решающего значения, кто именно нанес смертельный удар, поскольку убийство Бауэра было совместным замыслом Гобла и Уоррена.

Кейтлин Гобл получила пожизненное заключение

По итогам судебного разбирательства присяжные признали Гобл виновной в убийстве с злым умыслом, тяжком преступлении, нападении с отягчающими обстоятельствами, фальсификации доказательств и сокрытии смерти другого человека.

За убийство суд приговорил её к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. За фальсификацию доказательств и сокрытие смерти она также получила 10 лет лишения свободы, которые будет отбывать одновременно с основным наказанием.

Во время оглашения приговора прокурор заявил, что Гобл на протяжении всего процесса не проявила раскаяния.

«Ужасающий характер этого преступления и его невероятная гнусность показывают, что она не заслуживает того, чтобы когда-либо увидеть стены тюрьмы», — сказал он судье.

В то же время защита заявила, что после того, как в деле прозвучали подробности, общество воспринимает Гобл как «дьяволицу». Адвокат отметил, что люди, знавшие её лично, описывают эту женщину как любящую, которая также заботилась о своей бабушке.

Семья Морган выступила в суде

Во время оглашения приговора к суду обратилась мачеха убитой.

«Она была стриптизёршей две недели. Она была нашим ребёнком 19 лет. Всё, что у нас осталось, — это прекрасные воспоминания, которые мы храним, и ужасные подробности, о которых нам рассказали», — сказала женщина.

В то же время, как сообщил адвокат Ифеолува Р. Бен-Шида, юридическая команда Кейтлин Гобл подала ходатайство о новом рассмотрении дела.

Напомним, ранее мы сообщали, что в США Бриттани Голберг уже почти три десятилетия находится в камере смертников в Техасе за убийство 80-летнего мужчины. Жертву нашли с 58 ножевыми ранениями и частью лампы в горле.

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