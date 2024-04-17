Расцветет, а потом погибнет: редкое растение зацвело впервые за 20 лет

Эффектный цветы Пуйи альпийской выглядят так, как будто появились на Земле из другого мира.

В ботаническом саду Бирмингема в Великобритании зацвела Пуйя Альпийская. Это очень редкое событие, которое большинству людей удается увидеть в лучшем случае один раз в жизни. Для этого растения, которое также называют "сапфировой башней", ее цветение означает выполнение своей миссии и завершение жизненного пути.

О цветении удивительного растения сообщило издание IFLScience.

Растение сапфировая башня (Puya alpestris) родом из чилийских Анд, оно растет очень медленно и его цветения можно ждать десятилетиями. Это дальний родственник ананаса из семейства бромелиевых, который обычно растет в горах на высоте до 2200 метров. Однако один экземпляр сапфировой башни 20 лет назад попал в коллекцию ботанического сада Бирмингема и сумел прижиться в тепличных условиях.

Теперь ботаники испытывают смешанные чувства, наблюдая за тем как один за другим распускаются цветы пуйи. С одной стороны, цветение сапфировой башни – это заслуженная награда за два десятка лет заботливого ухода. С другой – эти цветы необыкновенного металлического синего цвета означают, что растение скоро погибнет. Пуйя альпийская – монокарпическое растение, которое цветет всего один раз в жизни, чтобы дать семена. Поскольку в теплице нет колибри, которые опыляют цветы в естественных условиях, ботаники пытаются сделать это с помощью маленькой кисточки.

"Каждый цветок живет всего несколько дней, что дает нам ограниченное время, чтобы протянуть природе руку помощи. Из-за отсутствия естественных опылителей мы попытаемся сделать это вручную", — рассказал старший садовод ботанического сада Альберто Тринко.

Считается, что растение будет цвести от 10 дней до двух недель.

"Мы надеемся, что искусственное опыление цветов позволит нам обеспечить присутствие этого удивительного вида в нашей коллекции, чтобы будущие поколения могли прийти и полюбоваться им", – поделился Альберто Тринко.

Напомним, в ботаническом саду Сан-Диего зацвело редкое растение, которое цветет раз в 5-7 лет. Встреча с этим цветком — испытание для любопытных, так как он пахнет гнилой рыбой.

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