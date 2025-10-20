Расколол камень и ахнул: британец нашел на пляже что-то удивительное возрастом 180 миллионов лет

Пляж / © dailymail.co.uk

Реклама

Невероятная находка превратила обычный поиск на пляже городка Витби (Великобритания) в сенсацию в соцсетях. Британец по имени Лиам, который "просматривал почти каждый камешек", обнаружил морской камень, скрывавший идеально сохранившееся ископаемое сокровище в возрасте около 180 миллионов лет.

Об этом он рассказал в Instagram.

Лиам, известный как "охотник" за окаменелостью, признается, что поначалу подумал, будто нашел "ничего интересного". Его видео с этой историей стало вирусным, набрав более 500 000 просмотров в TikTok.

Реклама

Человек интуитивно почувствовал, что в серой породе может что-то быть. Несколько ударов молотком и осторожная обработка специальными инструментами раскололи камень пополам, открыв перед Лиамом "нечто удивительное".

Это был аммонит dactylioceras, спиралевидная древняя окаменелость, находившаяся в очень хорошем состоянии сохранности.

"Он выглядит невероятно. Отлично сохранен. Эти существа питались остатками на морском дне", — резюмировал Лиам.

По его словам, большинство находящихся на этом пляже аммонитов обычно повреждены, поэтому он не надеялся на такой успех. Теперь охотник за окаменелостью планирует выставить это ископаемое "золото" на аукцион.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые идентифицировали давний артефакт, более двадцати лет остававшийся тайной. Речь идет о мраморной голове женской статуи, обнаруженной еще в 2003 году во время раскопок в Херсонесе Таврическом на территории современного Севастополя.