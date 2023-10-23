Раскрыт хитрый трюк женщин-изменщиц, чтобы скрыть свой роман от мужа

Австралийская радиоведущая и гуру свиданий Джана Хокинг раскрыла новую хитрую тактику скрытия доказательств женщин, изменяющих своим партнерам.

На своей странице в Instagram она опубликовала сообщение, адресованное своим подписницам.

"Дамы, начните мыть волосы прохладной водой, они сохранит их влажными", — говорилось в начале сообщения, прежде чем продолжить реальную тему публикации. "Начните сохранять номер своего любовника под именем основного партнера. Он не будет проверять свои сообщения". Сообщение заканчивалось еще одним предложением-ловушкой об уходе за волосами: "После того, как вы вымыли волосы, дайте им высохнуть, чтобы избежать термического повреждения".

В колонке для Daily Mail Australia Джана рассказала, что все больше предателей используют программу для зашифрованных сообщений WhatsApp, чтобы скрыть свои романы от партнеров.

Джана Хокинг / Фото: instagram.com/jana_hocking

Поэтому знаменитость посоветовала тем, кто подозревает своего возлюбленного в измене, внимательно просматривать свои текстовые сообщения.

Она предупредила читателей, чтобы они не пропускали сообщения от имен одного пола, поскольку большинство людей сохраняют своих любовников под другим именем.

Далее Джана предложила читателям проверить трафик данных своих партнеров, хранящийся в настройках WhatsApp, чтобы узнать, с кем они общаются чаще всего.

"Конечно они могут удалить столько сообщений, сколько захотят, но они не будут полностью удалены с их телефонов", — написала она. "Если вы не можете получить доступ к смартфону вашего партнера, вы все равно сможете прочитать его тайные сообщения, зайдя в WhatsApp Web через его ноутбук. Ваш партнер, возможно, в прошлом заходил в WhatsApp Web и забыл выйти из системы, предоставляя вам конфиденциальный доступ, не предупреждая его".

Также блогер предложила своим читателям проверить фотоальбомы на телефоне своего партнера.

"Есть вероятность, что они не отключили функцию "автоматического хранения мультимедиа" в WhatsApp, что означает, что любые обнаженные фотографии, которые они отправляют друг другу, могут автоматически сохраняться в их телефоне", — пояснила женщина.

Напомним, женщина решила бросить мужа и четырех детей и отправиться в Кению к молодому онлайн-любовнику. Она влюбилась в мужчину, с которым познакомилась в Сети.

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