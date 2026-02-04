Раскрыта шокирующая правда о сиамских близняшках-звездах Instagram (фото)

Сиамские близняшки Валерия и Камила

Блоги Валерии и Камилы, которые называют себя сиамскими близняшками, собрали более 280 тыс. подписчиков. Однако идеальные фото и драматические истории о сросшихся позвоночниках оказались тщательно спланированной мистификацией.

Пара сиамских близняшек стремительно прославилась в Интернете, набрав сотни тысяч подписчиков благодаря контенту, который, по их словам, создается в Майами. Валерия и Камила в описании своего Instagram называют себя «две головы» с «одним вайбом», впрочем внимательные пользователи почти сразу заподозрили, что с этими женщинами что-то не так.

Несмотря на то, что на странице чуть больше сотни публикаций, близняшки уже активно развивают TikTok и Telegram, где делятся модными снимками — преимущественно в бикини, с глубокими вырезами и в коротких юбках.

В то же время все больше людей замечают сходство с другими инфлюенсерами, которых ранее разоблачали как продукт искусственного интеллекта, в частности с образом, известным как «самая красивая девушка в мире».

И снова возникает ощущение, что аккаунт выглядит слишком безупречно, чтобы быть настоящим, даже несмотря на то, что авторы отвечали на личные вопросы в Stories.

Что рассказывали близняшки в Instagram?

Утверждая, что они «родились такими», близняшки рассказывали о постоянном внимании со стороны окружения и отмечали, что никогда не задумывались о «медицинском разъединении».

Валерия и Камила также заявляют, что им по 25 лет, они родом из Флориды и не хотели бы иметь «иную» жизнь.

Во время заключительного блока вопросов и ответов они подытожили: «Мы двигаемся, мы говорим, мы очевидно не ИИ».

Однако скепсис никуда не исчез — в комментариях постоянно появляются реплики вроде «это реально?» и «ИИ».

Некоторые виртуальные инфлюенсеры сразу открыто признаются, что они не настоящие, и даже строят вокруг этого собственный образ. В отличие от них, близняшки избегают четких формулировок и категорически отрицают свою искусственность, подкрепляя это детализированными рассказами об «опасным образом сросшихся» позвоночниках во время рождения.

Сиамские близняшки Валерия и Камила

Сиамские близняшки — правда или фейк?

Несмотря на это, их история все же была опровергнута. AI Prompt Engineer Эндрю Халберт в комментарии для Daily Mail заявил, что речь идет о фейке.

«Этот нарратив создан для раскрутки потенциального взаимодействия. Это идеальная история об идеальном человеке, чтобы дать идеальный результат вовлечения — именно этого и хочет пользователь», — пояснил он.

По словам Халберта, изображения «очевидно сгенерированы ИИ» — на это указывают гиперстилизованные тела, подобные и у их «друзей».

«Эти изображения — олицетворение того, какой медиа представляют красоту, и в них нет ни одного недостатка», — добавил эксперт, назвав их «нереалистичными».

Отдельно он обратил внимание на глаза как на «ключевой признак», а также на чрезмерную идеальность самих фотографий.

«Люди, это же ИИ, почему все верят в этот бред», — возмущается один из комментаторов, в то время как другие продолжают щедро хвалить внешность девушек.

Впрочем, вполне возможно, что часть аудитории прекрасно осознает фейковость образа — и именно это ее привлекает.

