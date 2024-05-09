Раскрыта тайна самого жаркого места на Земле: как выглядела Сахара 4000 лет назад

В восточной части Сахары, в пустыне Атбай, раскинувшейся почти на 100 тысяч кв. км между Суданом и Египтом, нашли древние наскальные рисунки. Эта находка дает ученым неопровержимые доказательства того, что всего несколько тысяч лет назад в самой жаркой пустыне планеты было достаточно воды, а землю покрывала зеленая трава, на которой паслись стада диких животных и скота.

Об этом пишет IFLScience.

Исследователи установили, что 16 памятников наскального искусства были созданы древними людьми всего 4000 лет назад. На рисунках изображены люди, крупный рогатый скот, а также антилопы, слоны и жирафы. В засушливом климате Атбай, где практически не бывает дождей, эти животные не смогли бы выжить, поскольку для них нет ни пастбищ, ни водопоя. Это значит, что жаркая Сахара образовалась на месте зеленого рая всего за пару тысячелетий.

"Было странно обнаружить крупный рогатый скот, высеченный на каменных стенах пустыни, поскольку ему нужно много воды и пастбищ, и он не выживет в сегодняшней сухой и засушливой среде Сахары. Присутствие крупного рогатого скота в древних наскальных рисунках является одним из важнейших свидетельств существования когда-то зеленой Сахары", — рассказал исследователь Жюльен Купер, возглавлявший археологическую экспедицию в пустыне Атбай в 2018-2019 годах.

Ученые считают, что в период от 15 до 5 тысяч лет назад в Африке выпадало большое количество муссонных дождей, что превратило ее в край пресных озер и зеленых долин. Но впоследствии климат изменился, а с ним и жизнь людей и животных.

"Пустыня Атбай вокруг Вади-Хальфа, где были обнаружены новые наскальные рисунки, практически полностью обезлюдела. У оставшихся людей крупный рогатый скот заменили овцы и козы. Это имело серьезные последствия для всех аспектов человеческой жизни — от диеты и ограниченных запасов молока, миграционных моделей семей пастухов до личности и средств к существованию тех, кто зависел от своего скота", – объяснил археолог.

Напомним, в Перу обнаружили древние наскальные рисунки, которые могли создавать под действием галлюциногенов. Исследователи проанализировали картинки представителей народа тукано.

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