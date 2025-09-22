Раскрыты подробности вирусного видео в TikTok об инопланетном существе из метеорита в Панаме

Инопланетное существо / © dailymail.co.uk

Реклама

Странные заявления об инопланетном существе, которое якобы выросло из метеорита в Панаме, взорвали соцсети. Однако специалисты утверждают, что это хорошо сделанная подделка.

Об этом сообщает Daily Mail

Мужчина по имени Кин из района Педрегаль в Панаме выложил в TikTok серию видео, где показал камень, из которого, по его словам, «пророс» неизвестный организм. Маленький серебристый комок быстро превратился в черную массу движущихся щупалец, которые, казалось, реагировали на свет. Некоторые пользователи назвали его «окрашенной картофелиной».

Реклама

Видео собрали миллионы просмотров и принесли Кину более 231 тысячи подписчиков. Самые популярные ролики имели до 10,9 млн просмотров, тогда как ранее его посты набирали лишь несколько тысяч.

Однако исследователь НЛО и режиссер Марк Кристофер Ли заявил, что история — подделка:

«Мое первое впечатление было такое, что это что-то в стиле B-movie с использованием спецэффектов», — сказал он.

По словам эксперта, «щупальца» могли быть сделаны из полидиметилсилоксана (PDMS), силиконового полимера. Эффект пульсации создавался благодаря гексану — растворителю, который сперва заставляет материал разбухать, а затем сокращаться. Это и создает иллюзию движения.

Реклама

Также Ли обратил внимание на противоречивые детали в видео. Например, «метеорит» прожигает листья, но Кин берет его голыми руками без ущерба. На одном из кадров даже видно спички в кратере, из которого, по словам Кина, он достал камень.

«Коротко: никаких инопланетян — только силикон и растворитель», — подытожил Ли.

Он добавил, что если бы история была правдой, государственные органы давно вмешались бы:

«Я думаю, что если бы это было реально, ЦРУ или его эквивалент мгновенно изолировали бы целый квартал».

Реклама

Сам Кин утверждал, что странная субстанция растет под действием света, поэтому он запер ее в сейфе и держал помещение без освещения. В новом видео он снова показал «организм», но отказался давать интервью журналистам.

Некоторые из его подписчиков убеждены, что мужчина молчит из-за страха за собственную безопасность или якобы «правительственное сокрытие». Другие же считают, что отказ от комментариев свидетельствует о подделке, которая не выдержала бы проверки.

Ли предположил, что для создания эффектов автор пользовался приложением CapCut, силиконовыми реквизитами и аниматроникой.

«Я подозреваю, что его работа связана с кино или монтажом. Я даже хотел бы сделать с ним фильм — художественный, конечно», — пошутил эксперт.

Реклама

Daily Mail отмечает, что Кин не ответил на их запрос о комментарии.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые предполагают, что загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, который недавно вошел в Солнечную систему, может быть враждебным инопланетным космическим кораблем, который планирует атаку на Землю уже в ноябре.