- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 257
- Время на прочтение
- 2 мин
Раскрыты подробности вирусного видео в TikTok об инопланетном существе из метеорита в Панаме
Видео со щупальцами из Панамы назвали хорошо сделанной подделкой.
Странные заявления об инопланетном существе, которое якобы выросло из метеорита в Панаме, взорвали соцсети. Однако специалисты утверждают, что это хорошо сделанная подделка.
Об этом сообщает Daily Mail
Мужчина по имени Кин из района Педрегаль в Панаме выложил в TikTok серию видео, где показал камень, из которого, по его словам, «пророс» неизвестный организм. Маленький серебристый комок быстро превратился в черную массу движущихся щупалец, которые, казалось, реагировали на свет. Некоторые пользователи назвали его «окрашенной картофелиной».
Видео собрали миллионы просмотров и принесли Кину более 231 тысячи подписчиков. Самые популярные ролики имели до 10,9 млн просмотров, тогда как ранее его посты набирали лишь несколько тысяч.
Однако исследователь НЛО и режиссер Марк Кристофер Ли заявил, что история — подделка:
«Мое первое впечатление было такое, что это что-то в стиле B-movie с использованием спецэффектов», — сказал он.
По словам эксперта, «щупальца» могли быть сделаны из полидиметилсилоксана (PDMS), силиконового полимера. Эффект пульсации создавался благодаря гексану — растворителю, который сперва заставляет материал разбухать, а затем сокращаться. Это и создает иллюзию движения.
Также Ли обратил внимание на противоречивые детали в видео. Например, «метеорит» прожигает листья, но Кин берет его голыми руками без ущерба. На одном из кадров даже видно спички в кратере, из которого, по словам Кина, он достал камень.
«Коротко: никаких инопланетян — только силикон и растворитель», — подытожил Ли.
Он добавил, что если бы история была правдой, государственные органы давно вмешались бы:
«Я думаю, что если бы это было реально, ЦРУ или его эквивалент мгновенно изолировали бы целый квартал».
Сам Кин утверждал, что странная субстанция растет под действием света, поэтому он запер ее в сейфе и держал помещение без освещения. В новом видео он снова показал «организм», но отказался давать интервью журналистам.
Некоторые из его подписчиков убеждены, что мужчина молчит из-за страха за собственную безопасность или якобы «правительственное сокрытие». Другие же считают, что отказ от комментариев свидетельствует о подделке, которая не выдержала бы проверки.
Ли предположил, что для создания эффектов автор пользовался приложением CapCut, силиконовыми реквизитами и аниматроникой.
«Я подозреваю, что его работа связана с кино или монтажом. Я даже хотел бы сделать с ним фильм — художественный, конечно», — пошутил эксперт.
Daily Mail отмечает, что Кин не ответил на их запрос о комментарии.
