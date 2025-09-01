ТСН в социальных сетях

Курьезы
417
1 мин

Раскрыты секрет животных из полотенец в отелях: туристы чувствуют себя обманутыми

Турист случайно выяснил, что животные из полотенец, которыми удивляются гостиницы и круизы, не всегда складываются вручную. Видео разоблачения шокировало пользователей соцсетей.

Кирилл Шостак
Полотенце животных

Полотенце животных / © скрин с видео

Во многих отелях и на круизных лайнерах персонал оставляет гостям маленькие сюрпризы — сложенные в виде зверюшек полотенца на кровати. Это считается признаком заботы и внимания. Но один из туристов случайно выяснил, что магия не всегда создается вручную.

Пользователь TikTok по имени Мэтт ( @mynamesmattt ) во время отдыха на лайнере обнаружил под кроватью прозрачный пакет, в котором лежали заранее сложенные полотенце фигурки.

"Не хочу быть вестником плохих новостей, но должен это показать. Пока мы залезли под кровать, я нашел что-то шокирующее", - рассказал он в видео, которое уже набрало более 959 тысяч просмотров.

Мэтт признался, что почувствовал разочарование: "Это как узнать, что Санта-Клауса не существует".

В комментариях пользователи массово выражали шок и разочарование:

  • "Как будто открыли занавес над страной Оз".

  • "Я даже не был в круизе, а все равно чувствую себя обманутым".

  • "Не говори нам такого!".

Впрочем, некоторые восприняли ситуацию с юмором. Пользователь Бетти посоветовала Мэтту пошутить над персоналом и оставить одного из "упакованных зверьков" на кровати для уборщиков. Мэтт так и сделал — и выложил второе видео с местью.

Напомним, ранее работница круизного лайнера Кес Стефани поделилась деталями жизни на борту, которые далеки от гламурного образа "блестящей" круизной жизни.

417
