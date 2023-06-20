Распознать и избавиться: как бороться с паутинным клещом на огурцах с помощью народных средств

Паутинные клещи очень маленькие, их часто даже трудно увидеть на листьях огурцов. Но эти вредители могут сильно повредить урожай. Как избавиться от паутинного клеща в домашних условиях?

Как выглядит паутинный клещ и почему он появляется на огурцах

Понять, что на огурцах поселился паутинный клещ, можно после тщательного осмотра растения. Следует обращать внимание на косвенные признаки. Сначала на листьях появляются небольшие светлые пятна, которые со временем увеличиваются. Происходит так потому, что вредители высасывают из огурцов все клеточные соки.

Впоследствии на оборотной стороне листа начинает постепенно проступать тоненькая паутинка, появляются темные пятна. Впоследствии все листья, которые были повреждены паутинным клещом, желтеют, скручиваются и высыхают. А насекомые перебираются в новое.

Почему появляется паутинный клещ? В первую очередь, его можно заметить на растениях, произрастающих в теплицах. Происходит это из-за сухого воздуха и тепла – это благоприятные условия для размножения вредителя. В открытом грунте паутинный клещ появляется в жаркую погоду, а вот в дождливое лето эти насекомые, как правило, не повреждают огурцы.

Что делать, если на огурцах появился паутинный клещ

Бороться с паутинником клещом следует начинать сразу, как только вы заметили на листьях первые признаки появления вредителя. Некоторые огородники просто удаляют поврежденные листья. Но этот метод не всегда эффективен, ведь паутинный клещ уже мог поселиться и на других листьях. Потому лучше использовать надежные методы.

Помните, что вредитель настолько маленький, что легко перенести на одежде или руках. Поэтому всегда мойте руки и по возможности переодевайтесь, прежде чем идти проверять другие грядки на огороде.

Паутинный клещ: народные методы борьбы

Если вы не хотите использовать химию, можно попробовать действенные народные средства:

аммиак – растворите одну столовую ложку вещества в 5 литрах воды, опрыскивайте огурцы, уделяя особое внимание нижней стороне листьев (его нужно поднимать при обработке);

– растворите одну столовую ложку вещества в 5 литрах воды, опрыскивайте огурцы, уделяя особое внимание нижней стороне листьев (его нужно поднимать при обработке); корица – смешайте в небольшой банке 5 ложек масла без запаха и одну столовую ложку корицы, постелите на дно кастрюли салфетку, поставьте на нее банку и залейте теплой водой почти до самого верха, доведите воду до кипения на слабом огне, оставьте на 10 минут, а затем оставьте в темном месте на сутки. Затем добавьте в литр воды одну столовую ложку смеси и одну столовую ложку жидкого мыла. Взболтайте и опрыскивайте поврежденные растения. Следите, чтобы жидкость не попала на почву;

– смешайте в небольшой банке 5 ложек масла без запаха и одну столовую ложку корицы, постелите на дно кастрюли салфетку, поставьте на нее банку и залейте теплой водой почти до самого верха, доведите воду до кипения на слабом огне, оставьте на 10 минут, а затем оставьте в темном месте на сутки. Затем добавьте в литр воды одну столовую ложку смеси и одну столовую ложку жидкого мыла. Взболтайте и опрыскивайте поврежденные растения. Следите, чтобы жидкость не попала на почву; сладкие напитки – отлично подходят лимонады, квас, пиво или просто сыворотка. Налейте его в пульверизатор и обильно обработайте растения.

Некоторые просто присыпают внутреннюю сторону листьев порошком корицы. Но такой метод не всегда эффективен.

Как предотвратить появление паутинного клеща

Для вредителя идеальна сухая и жаркая погода, поэтому прекрасной профилактикой станет регулярное опрыскивание огурцов. Если культура растет в открытом грунте, делать это следует только утром и вечером, ведь при активном солнце днем на листьях могут появиться ожоги. В теплице опрыскивать можно в любое время.

Чтобы дополнительно защитить насаждение от паутинного клеща, можно посадить рядом с грядками бархатцы, календулу, лук или кориандр. Вредители не переносят запах.

Можно попробовать еще один вариант – развести в одном литре воде 50 г хозяйственного мыла и опрыскать листья. Хватит всего нескольких повторений, чтобы паутинный клещ не появился на огурцах.

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