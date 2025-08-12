Распространенная пляжная привычка может стоить 95 тысяч гривен: что нужно знать

Пляж / © Pixabay

В Испании туристам советуют внимательно изучать местные правила, прежде чем выйти с электронной сигаретой на пляж. Несмотря на то, что вейпинг в стране легален, в ряде популярных прибрежных зон действует полный запрет. Нарушение может стоить от 30 до 2000 евро.

Об этом пишет Express.

Такие ограничения введены не на национальном уровне, а местными советами. В Барселоне с 2022 года запрещено курение и вейпинг на всех городских пляжах. Патрули следят за соблюдением правил и штрафуют нарушителей. Подобные зоны чистого воздуха действуют и на Тенерифе, Лансароте и Гран-Канарии.

Эксперты отмечают, что многие туристы даже не подозревают об этих ограничениях. «Люди думают: если в стране разрешено, то можно повсюду.

Но в Испании пляжи часто подчиняются отдельным правилам, и незнание закона не освобождает от ответственности», — объяснили в Vape Ease UK.

Власти объясняют, что такие меры направлены на борьбу с пассивным курением и уменьшением пластикового мусора от одноразовых картриджей.

Даже если символы запрета не заметны, туристам советуют воздержаться от вейпинга на пляжах и пользоваться только специально отведенными местами.

Напомним, ранее мы писали, что, отдыхая у моря, стоит помнить, что смартфон не всегда выдерживает влияние песка, соленой воды и прямого солнца. Для защиты смартфона лучше использовать водонепроницаемый чехол или специальный пакет.

Эксперты также рекомендуют держать устройства в тени, чтобы контролировать их температуру. Кроме того, переключение смартфона в режим полета или энергосбережения может помочь избежать перегрева. Если песок все же попадет в труднодоступные места телефона, следует осторожно удалять его мягкой щеткой, а не острыми или жесткими предметами.

Для тех, кто может лучше вообще оставить телефон дома или хранить его в номере отеля в сейфе, чтобы обезопасить от повреждений и краж.