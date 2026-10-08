Расстреляла троих человек и вернулась на место преступления как полицейская: история приговоренной к казни

Полицейскую приговорили к смертной казни за тройное убийство — история преступления / © Unsplash

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В США бывшая полицейская Антуанетта Франк, приговоренная к смертной казни за тройное убийство в ресторане, более 30 лет пытается избежать казни. После преступления женщина вернулась на место происшествия вместе с другими правоохранителями, однако ее опознали свидетели, которые чудом остались в живых.

Как сообщает Fox 8, дело Антуанетты Франк вновь рассматривается в суде. Бывшая сотрудница полиции Нового Орлеана утверждает, что ее заставили участвовать в убийствах, а ее адвокаты ссылаются на новые доказательства, которые, по их мнению, могут повлиять на приговор.

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Тройное убийство в ресторане

Трагедия произошла 4 марта 1995 года в ресторане «Kim Anh» в восточной части Нового Орлеана. В тот день при попытке ограбления заведения погибли три человека.

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Как писало The Washington Post в 1995 году, среди убитых был полицейский Рональд Уильямс, который ранее был напарником Антуанетты Франк. В свободное от службы время мужчина подрабатывал охранником в ресторане. Другими жертвами стали дети владельцев заведения — 24-летняя Ха Ву и её младший брат Куонг Ву.

По данным следствия, к преступлению были причастны сама Франк и ее сообщник Роджерс Лаказ, которому на тот момент было 18 лет.

Вернулась на место убийства вместе с полицией

После нападения Франк покинула ресторан. Позже она вновь появилась на месте преступления, но уже в сопровождении большой группы полицейских.

Как впоследствии сообщило агентство Associated Press, женщина вернулась, выдав себя за сотрудницу правоохранительных органов, прибывшую на помощь после перестрелки.

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Однако во время нападения в ресторане выжили другие члены семьи Ву. Когда началась стрельба, они успели спрятаться в большой холодильной камере. Это спасло им жизнь.

После того как Франк вернулась в ресторан, родственники погибших опознали в ней одну из участниц нападения. Вскоре полицейскую арестовали.

Как полицейскую приговорили к смертной казни

В сентябре 1995 года Антуанетта Франк предстала перед судом по трем пунктам обвинения в убийстве первой степени. В ходе судебного процесса присяжным продемонстрировали запись признания Франк в совершении преступлений. После ознакомления с доказательствами им понадобилось всего 22 минуты, чтобы вынести обвинительный вердикт.

В то же время защита пыталась убедить суд, что главную ответственность за гибель троих человек несет Роджерс Лаказ. Адвокат Франк Роберт Дженкинс в заключительной речи заявил присяжным, что именно Лаказ был единственным убийцей. Сама Франк утверждала, что сообщник заставил ее участвовать в преступлении.

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Однако, как писало Los Angeles Times в 1995 году, обвинение обратило внимание на то, что во время нападения у Франк при себе были служебное оружие и полицейская рация. По мнению прокуроров, она могла воспользоваться ими, чтобы защититься или вызвать помощь, вместо того чтобы выполнять требования сообщника.

В итоге суд признал Франк виновной в тройном убийстве и приговорил к смертной казни.

Роджерс Лаказ также был приговорен к смертной казни в июле 1995 года. Однако впоследствии из-за нарушений, связанных с участием одного из присяжных, его наказание было заменено на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Пыталась добиться помилования

Спустя десятилетия после преступления Франк продолжила борьбу за отмену смертного приговора. В частности, в 2023 году ее прошение о помиловании рассматривал специальный совет штата Луизиана.

В то время губернатор Джон Бел Эдвардс, выступавший против смертной казни, поддерживал возможность пересмотра наказаний для приговоренных к смертной казни.

После его заявления 56 из 57 заключенных, находившихся в камерах смертников, обратились с просьбами заменить смертную казнь пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение. Среди них была и Антуанетта Франк.

В ходе рассмотрения ее обращения сторонники помилования рассказывали о тяжелом детстве осужденной. В частности, приводились свидетельства о сексуальном насилии со стороны отца и принудительных абортах.

В то же время семья убитого полицейского Рональда Уильямса категорически выступила против смягчения наказания. Сын погибшего, который на момент убийства отца был младенцем, назвал саму возможность рассмотрения просьбы Франк абсурдной.

Член совета Элвин Рош-младший объяснил свое решение проголосовать против помилования дисциплинарными записями в тюремном деле осужденной. Он также опасался, что изменение приговора впоследствии может открыть ей путь к условно-досрочному освобождению.

В итоге голоса членов совета разделились поровну — двое поддержали проведение слушания по вопросу помилования, еще двое выступили против. В связи с этим просьба Франк была отклонена.

Новый поворот в деле спустя 30 лет

Несмотря на неудачную попытку добиться помилования, Антуанетта Франк продолжает обжаловать свой приговор в суде. 3 июня 2026 года в уголовном суде округа Орлеан состоялось слушание по новым ходатайствам осужденной.

Адвокаты Франк утверждают, что спустя много лет после завершения судебного процесса штат обнародовал важные доказательства в отношении ее сообщника Роджерса Лаказа. По мнению защиты, эти материалы подтверждают давнюю версию Франк о том, что она не участвовала в преступлении добровольно.

В частности, бывшая полицейская утверждает, что Лаказ сначала застрелил ее коллегу Рональда Уильямса, а затем приставил пистолет к ее голове и заставил убить брата и сестру Ву.

Юридическая команда осужденной подчеркивает, что прокуроры в свое время признали новые материалы способными свидетельствовать в пользу Франк и были обязаны передать их защите.

Адвокаты также опровергают обвинения в затягивании дела. Они утверждают, что после получения новой информации Франк соблюдала все сроки, установленные судом и законодательством.

В то же время генеральный прокурор Луизианы Лиз Меррилл выступает против повторного рассмотрения этих требований.

По ее словам, за десятилетия, прошедшие после преступления, часть свидетелей умерла, некоторые доказательства были утрачены, а документы — уничтожены. Она считает, что длительная задержка с предъявлением новых требований может помешать штату отстаивать свою позицию.

Ранее судья Кимья Холмс отклонила ходатайство прокуроров о проведении соответствующего слушания. Однако в марте 2026 года Верховный суд Луизианы единогласно отменил это решение.

Решение судьи Кимьи Холмс по этому процессуальному вопросу ожидается уже завтра, 9 октября 2026 года.

Напомним, ранее мы сообщали о деле об убийстве 19-летней Морган Бауэр. Девушка пропала вскоре после переезда в Атланту в 2016 году, а ее останки удалось найти только через семь лет. По версии прокуратуры, после убийства тело Бауэр расчленили и сожгли, а Кейтлин Гобл и ее тогдашний парень Джонатан Александр Уоррен съели часть тела.

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