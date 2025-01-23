Растения просят о помощи: признаки нехватки места в горшке

Комнатные растения добавляют жизни и красоты нашим домам, но они могут процветать только тогда, когда имеют достаточно места. Со временем корни могут перерастать свои контейнеры, что приводит к различным проблемам.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Признаки, что вашим растениям не хватает места:

Корни прорастают через дренажные отверстия или над грунтом. Когда корни выглядывают из дренажных отверстий, это означает, что растению нужен больший горшок. Корни могут начать сплетаться, что затрудняет доступ к воде и питательным веществам. Чтобы проверить корни, осторожно выньте растение из горшка, когда почва сухая. Если вы заметили, что корней в горшке стало больше, чем земли, это указывает на то, что пришло время пересадить растение в больший.

Горшок трескается. Если вы увидели трещины на контейнерах или горшках, это может свидетельствовать о том, что корни разрослись и создали чрезмерное давление, которое деформирует пластиковый горшок. Трещины могут негативно повлиять на здоровье растения и привести к неравномерному распределению воды - она будет вытекать, а растение не получит достаточное количество влаги.

Растению требуется больше воды, чем обычно. Это еще один признак того, что их необходимо пересадить. Это может произойти из-за того, что большая часть почвы, которая удерживает влагу, была вытеснена корнями, которые требуют воды. Чтобы избежать увядания, растения нужно постоянно поливать.

Рост замедлился или остановился вообще. Если ваше растение в течение месяцев не меняется и не появляется новые листья или побеги, это может означать, что ему тесно в горшке. Ограниченное пространство и недостаток питательных веществ не дают развиваться новым корням, побегам и листьям. Это также может привести к отсутствию цветения и плодоношения.

Пожелтение или потеря листвы. Это может свидетельствовать о различных проблемах, таких как чрезмерный или недостаточный полив, болезни или вредители. Но если желтеют и отмирают нижние, старшие листья, это обычно связано с нехваткой места.

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