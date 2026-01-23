- Дата публикации
"Рай на Космическом горизонте": физик утверждает, что вычислил точный адрес Бога
Бывший преподаватель физики из Гарварда заявил, что нашел физическое расположение рая и назвал точное расстояние до Бога.
Бог не просто существует, он имеет конкретный физический адрес во Вселенной, но добраться до него невозможно. Такое сенсационное заявление сделал бывший преподаватель физики в Гарварде Майкл Гилен. Он объединил библейские тексты с астрофизикой, чтобы указать «точные координаты» Бога . По расчетам ученого, Создатель находится на расстоянии 439 миллиардов триллионов километров от Земли. Впрочем, научное сообщество уже разнесло эту теорию в пух и прах.
Об этом пишет IFLScience.
Адрес: Космический горизонт
По версии Гилена, Бог находится в 439 миллиардах триллионов километров от нас. Это место он называет Космическим горизонтом.
Логика ученого такова:
Вселенная расширяется. Чем дальше от нас объект, тем быстрее он удаляется.
На расстоянии Космического горизонта галактики удаляются от нас со скоростью света.
Согласно теории Эйнштейна, при скорости света время останавливается.
В Библии сказано, что Бог вечен и существует вне времени.
Заключение Гилена: там, где время останавливается (на горизонте) и живет Бог.
«На том особом расстоянии, глубоко в космосе, нет прошлого, настоящего или будущего. Есть только безвременье. В отличие от времени пространство там существует. Это означает, что скрытая вселенная за Космическим горизонтом является населенной, хотя и только светом и светоподобными сущностями», — утверждает Гилен.
Почему наука говорит «нет»
Несмотря на красивую картинку, специалисты по астрофизике называют эту идею поэтической, но научно безграмотной.
Издание объясняет главную ошибку: Космический горизонт – это не стена и не физическое место. Это понятие относительное.
Для наблюдателя с Земли горизонт расположен далеко. Но если бы вы телепортировались в ту точку, вы бы не увидели там Бога или остановку времени. Вы увидели бы обычные звезды и галактики, а ваш новый «горизонт» отодвинулся бы еще дальше.
«Космические горизонты зависят от наблюдателя. Мы сейчас тоже находимся на чьем-то космическом горизонте (для какой-то далекой цивилизации), но мы продолжаем ходить на работу и пить кофе, и никак не выглядим как божества», — иронизируют журналисты.
То, что нам с Земли кажется, что время там замерло (из-за растяжения световых волн), является лишь оптической иллюзией, вызванной расширением Вселенной, а не доказательством существования Рая.
Напомним, французские математики заявили, что наука является «союзницей Бога» и перечислили доказательства того, что Бог действительно существует . Подтверждение существования Творца ученые нашли в Большом взрыве, ДНК и теории Эйнштейна.