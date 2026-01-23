"Рай на Космическом горизонте": физик утверждает, что вычислил точный адрес Бога

Физик Майкл Гилен утверждает, что знает, где живет Бог

Реклама

Бог не просто существует, он имеет конкретный физический адрес во Вселенной, но добраться до него невозможно. Такое сенсационное заявление сделал бывший преподаватель физики в Гарварде Майкл Гилен. Он объединил библейские тексты с астрофизикой, чтобы указать «точные координаты» Бога . По расчетам ученого, Создатель находится на расстоянии 439 миллиардов триллионов километров от Земли. Впрочем, научное сообщество уже разнесло эту теорию в пух и прах.

Об этом пишет IFLScience.

Адрес: Космический горизонт

По версии Гилена, Бог находится в 439 миллиардах триллионов километров от нас. Это место он называет Космическим горизонтом.

Реклама

Логика ученого такова:

Вселенная расширяется. Чем дальше от нас объект, тем быстрее он удаляется.

На расстоянии Космического горизонта галактики удаляются от нас со скоростью света.

Согласно теории Эйнштейна, при скорости света время останавливается.

В Библии сказано, что Бог вечен и существует вне времени.

Заключение Гилена: там, где время останавливается (на горизонте) и живет Бог.

«На том особом расстоянии, глубоко в космосе, нет прошлого, настоящего или будущего. Есть только безвременье. В отличие от времени пространство там существует. Это означает, что скрытая вселенная за Космическим горизонтом является населенной, хотя и только светом и светоподобными сущностями», — утверждает Гилен.

Почему наука говорит «нет»

Несмотря на красивую картинку, специалисты по астрофизике называют эту идею поэтической, но научно безграмотной.

Издание объясняет главную ошибку: Космический горизонт – это не стена и не физическое место. Это понятие относительное.

Реклама

Для наблюдателя с Земли горизонт расположен далеко. Но если бы вы телепортировались в ту точку, вы бы не увидели там Бога или остановку времени. Вы увидели бы обычные звезды и галактики, а ваш новый «горизонт» отодвинулся бы еще дальше.

«Космические горизонты зависят от наблюдателя. Мы сейчас тоже находимся на чьем-то космическом горизонте (для какой-то далекой цивилизации), но мы продолжаем ходить на работу и пить кофе, и никак не выглядим как божества», — иронизируют журналисты.

То, что нам с Земли кажется, что время там замерло (из-за растяжения световых волн), является лишь оптической иллюзией, вызванной расширением Вселенной, а не доказательством существования Рая.

Напомним, французские математики заявили, что наука является «союзницей Бога» и перечислили доказательства того, что Бог действительно существует . Подтверждение существования Творца ученые нашли в Большом взрыве, ДНК и теории Эйнштейна.