«Райдуга» или «веселка»: как лучше сказать по-украински

«Райдуга» или «веселка»

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Среди многих красивых слов украинского языка названия атмосферных явлений занимают особое место. Довольно часто в повседневном общении возникает дискуссия о том, какое слово правильно для обозначения разноцветной дуги на небе после дождя — «райдуга» или «веселка». Некоторые считают одно из них русизмом, другие устаревшим выражением. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Что говорят академические словари

Самым высоким авторитетом в определении нормативности слов является Словарь украинского языка. Согласно одиннадцатитомному Академическому толковому словарю, оба слова являются абсолютно равноправными литературными нормами украинского языка.

Слово «веселка» зафиксировано в официальном реестре как название разноцветной дуги, которое образуется в атмосфере вследствие преломления солнечных лучей в каплях дождя. Это слово очень распространено как в разговорной речи, так и в художественной литературе.

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Слово «райдуга» также зафиксировано в академическом издании с идентичным значением. Словарь не содержит около него никаких ограничительных меток типа «разговорное» или «устаревшее», что подтверждает его полную нормативность в современном украинском литературном языке.

Происхождение слов «райдуга» и «веселка» и народная этимология

Оба варианта имеют глубокие праславянские корни, поэтому теория о том, что одно из слов является искусственным заимствованием, является полностью ошибочной. Они отражают разные подходы наших предков к восприятию этого удивительного природного явления.

Слово «веселка» исторически связано со словом «веселый». По древним народным верованиям, появление дуги после грозы свидетельствовало о том, что солнце победило темные облака, дождь заканчивается, и природа вроде бы «веселеет». Также в народе верили, что радуга выпивает воду из рек и озер, чтобы вернуть ее на небо, обновляя жизненный цикл.

Слово «райдуга» образовалось от давнего сообщения «райская дуга». В мифологической и христианской традициях это явление воспринималось как мост между миром земным и раем, или как символ божьего завета и мира после всемирного потопа. Со временем для удобства произношения сложное словосочетание трансформировалось в одно короткое слово.

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В пособиях по культуре речи говорится, что и «веселка», и «райдуга» являются удельными украинскими словами. Они обогащают язык, позволяя избегать тавтологии в текстах.

Аналогичного мнения придерживался и выдающийся писатель и переводчик Борис Антоненко-Давыдович. В книге «Как мы говорим» он призвал говорящих не отказываться от синонимов без веских причин.

Какое же слово лучше выбрать

Поскольку оба слова абсолютно правильны, выбор зависит исключительно от контекста, стиля речи и личных предпочтений говорящего.

В поэзии и художественной литературе часто используют слово «райдуга», поскольку оно имеет более торжественную, приподнятую и романтическую окраску. Оно отлично подходит для создания ярких метафор и образов.

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В обыденном общении, детской литературе и публицистике несколько чаще встречается «веселка», поскольку она вызывает прямые ассоциации с радостью, светом и хорошим настроением.

Использование любого из этих вариантов является признаком хорошего знания языка. Главное — не обещать свой словарный запас искусственными ограничениями и уверенно использовать во всей красе синонимическое богатство украинского языка.

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