Райский остров, о котором почти никто не знает: чем он удивляет даже опытных туристов

Ниуэ. Фото: Flickr/fearlessRich/CC BY 2.0

Реклама

В южной части Тихого океана расположен малоизвестный остров Ниуэ, который считается одним из самых красивых мест для отдыха. Здесь можно поплавать рядом с горбатыми китами, исследовать подводные пещеры, увидеть тысячи звёзд и отдохнуть вдали от переполненных курортов.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Реклама

Пока большинство туристов выбирает для отпуска известные курорты Бали, Фиджи или Вануату, Ниуэ остается местом для тех, кто предпочитает природу и спокойный отдых. Эта крошечная островная страна в южной части Тихого океана почти не ощутила на себе последствий массового туризма.

Реклама

На острове нет огромных гостиничных комплексов и переполненных пляжей. Зато его посетители могут исследовать скалистое побережье, купаться в природных бассейнах и знакомиться с местными традициями.

Ниуэ входит в число крупнейших приподнятых коралловых атоллов мира. Его берега образованы известняковыми скалами, среди которых скрываются пещеры, небольшие водоёмы и живописные места для купания.

Плавание с горбатыми китами

Одна из причин, по которой путешественники отправляются на Ниуэ, — возможность увидеть горбатых китов. Во время ежегодной миграции эти животные появляются в водах у берегов острова, причём иногда их можно заметить даже с суши.

Лучший период для наблюдения за морскими гигантами обычно приходится на июль — октябрь. В это время туристические операторы организуют специальные экскурсии, во время которых посетители могут не только увидеть китов, но и, при соответствующих условиях, поплавать рядом с ними.

Реклама

Такие мероприятия проводят лицензированные организаторы, которые обязаны соблюдать правила взаимодействия с дикими животными. В то же время даже в разгар сезона никто не может гарантировать встречу с китами.

Иногда животные подплывают к побережью настолько близко, что их звуки доносятся до домов у океана. Поэтому некоторые отдыхающие могут слышать пение китов прямо из своего дома.

Впрочем, горбатые киты — не единственные обитатели окружающих вод, привлекающие внимание туристов.

Ниуэ также известен среди любителей подводного плавания. Прозрачная вода позволяет наблюдать за морской флорой и фауной, а в некоторых местах для этого даже не нужно далеко отплывать от берега.

Реклама

Этому способствует необычное строение острова: вблизи некоторых участков побережья морское дно резко углубляется. Благодаря этому посетители могут наблюдать за различными подводными обитателями недалеко от берега.

Туристы, которые уже побывали на Ниуэ, рассказывают о встречах с дельфинами, черепахами, морскими змеями и яркими тропическими рыбами.

Ночное небо Ниуэ получило мировое признание

Когда на острове садится солнце, его природные особенности выглядят совсем по-другому. Ниуэ получил международное признание благодаря необычайно тёмному ночному небу.

Она стала первой страной, получившей аккредитацию на всей своей территории в качестве международного заповедника тёмного неба и международного сообщества тёмного неба.

Этот статус связан с мерами, направленными на сокращение светового загрязнения. Благодаря небольшому количеству искусственного освещения звезды здесь можно рассмотреть гораздо четче.

В частности, без специального оборудования на Ниуэ можно наблюдать Млечный Путь, Магеллановы Облака и тысячи других звёзд.

Однако для местного населения звёздное небо — это не просто красивая картина природы. На протяжении многих поколений жители острова накапливали знания о небесных светилах и использовали их, в частности, для ориентации во время морских путешествий.

Сегодня эти особенности привлекают на Ниуэ любителей астротуризма — путешественников, которые посещают места с наилучшими условиями для наблюдения за звездами.

Почему на острове так заботятся о пчелах

Удаленное расположение Ниуэ помогло сохранить не только его природные ландшафты. На острове обитает популяция итальянских медоносных пчел, которая имеет особое значение для природоохранных проектов.

Эти насекомые долгое время оставались изолированными от других популяций, благодаря чему избежали ряда распространенных заболеваний и паразитов. Их считают одной из последних крупных изолированных популяций такого типа.

Чтобы защитить пчел, на Ниуэ создают Тихоокеанский пчелиный заповедник. Предполагается, что он поможет не только сохранить местных насекомых, но и поддерживать пчеловодство за пределами острова благодаря поставкам здоровых маток и генетического материала.

Местные пчелы также производят мёд, который уже получил признание на международном уровне. В частности, продукт из Ниуэ был удостоен награды «Лучший международный мёд» на Национальной выставке мёда в Великобритании.

Попробовать или приобрести этот мед могут и гости острова.

Помимо пчеловодства, на Ниуэ реализуются инициативы по сохранению лесов, морских экосистем и естественного ночного освещения.

Чем Ниуэ запоминается путешественникам

Туристы, которые уже побывали на острове, часто отмечают не только его природу, но и отношение местных жителей к гостям.

Один из путешественников в августе 2026 года поделился в блоге Travel Agent Finder впечатлениями от пятой поездки на Ниуэ. Впервые он посетил остров ещё в 2013 году, но впоследствии неоднократно возвращался туда.

По его словам, больше всего ему запомнились спокойный ритм жизни, тёплая погода, подводные пейзажи и радушие людей.

Турист рассказал, что на местных дорогах водители приветствуют друг друга, и после нескольких поездок у него на острове уже появились знакомые и друзья.

«Для меня сейчас больше всего значит то, что, когда я возвращаюсь, ко мне относятся не как к обычному туристу. Ко мне относятся как к члену семьи», — поделился путешественник.

Другие посетители также оставили положительные отзывы о природных достопримечательностях Ниуэ.

В частности, турист, побывавший в июле в бассейнах Лиму, назвал это место самым красивым в мире. Он отметил, что защищенные скалами водоемы позволяли ему комфортно плавать, несмотря на то, что он не считал себя опытным пловцом.

В то же время прозрачная вода позволяла наблюдать за тропическими рыбками, плававшими рядом.

Другой отдыхающий, побывавший на острове в сентябре, рассказал о подводной экскурсии, во время которой ему удалось увидеть дельфинов, морских черепах и змей.

Почему поездку на Ниуэ нужно планировать заранее

Несмотря на все природные преимущества, отдых на острове имеет определенные особенности. Прежде всего это касается транспортного сообщения и ограниченной туристической инфраструктуры.

Например, из Австралии нет прямых рейсов на Ниуэ, поэтому путешественникам обычно приходится добираться через новозеландский Окленд. Из-за небольшого количества авиарейсов такое путешествие требует тщательной подготовки.

Кроме того, туристам рекомендуется заранее позаботиться о бронировании жилья, аренде автомобиля и участии в экскурсиях. Выбор услуг на острове относительно невелик, поэтому откладывать организационные вопросы до последнего момента не стоит.

Тем, кто привык к крупным торговым центрам, ночным клубам и разнообразным курортным развлечениям, Ниуэ может показаться необычным. Здесь отдых в основном связан с прогулками, купанием, изучением природы и знакомством с жизнью местных общин.

Именно отсутствие толп, удаленность от популярных туристических маршрутов и возможность проводить больше времени на природе выделяют этот остров среди других направлений для отдыха в Тихом океане.

Напомним, что путешественникам, которые не любят ни изнурительной жары, ни морозов, стоит обратить внимание на семь стран. В них есть регионы с мягким климатом практически независимо от сезона.

Новости партнеров

Новости партнеров