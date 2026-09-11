Райский отдых может обернуться смертной казнью: о законах популярного курорта знают далеко не все

Чего нельзя делать в Таиланде: основные запреты / © guide4travelers.com

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Таиланд ежегодно привлекает миллионы туристов своими пляжами, островами, крупными городами и природой. Только в 2025 году страну посетили более 32,9 млн иностранцев. Однако перед поездкой стоит ознакомиться с местными законами: некоторые привычные для туристов вещи могут обернуться крупным штрафом, депортацией, лишением свободы или даже смертной казнью.

О правилах, которых путешественникам необходимо придерживаться в Таиланде, пишет The Independent.

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Запрет на вейпы и курение

Электронные сигареты в Таиланде запрещены. Ограничение касается не только самих устройств, но и картриджей, а также жидкостей для них. За нарушение могут оштрафовать на сумму от 5 до 30 тысяч батов (примерно от 6,75 до 40,5 тысячи грн), а также задержать и передать дело в суд.

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Обычные сигареты также разрешены не везде. За курение в общественных местах, где это запрещено, штраф может достигать 5 тысяч батов (около 6,75 тысячи грн).

Возрастные ограничения на алкоголь

Покупать и употреблять алкоголь в Таиланде можно с 20 лет. Даже если в некоторых заведениях не слишком строго проверяют возраст посетителей, для лиц моложе 20 лет это по-прежнему незаконно.

Критика королевской семьи

В Таиланде запрещено критиковать нынешних и бывших членов королевской семьи. За такие высказывания могут грозить серьёзные правовые последствия, в частности длительное лишение свободы.

Это правило распространяется и на Интернет. Проблемы с законом могут возникнуть из-за распространения негативных материалов или комментариев о монархии.

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Каннабис и запрещенные наркотики

Хотя в Таиланде разрешены некоторые виды медицинского каннабиса с низкой концентрацией, туристам не следует пытаться вывезти его из страны.

Британское Министерство иностранных дел (FCDO) предупреждает, что за такое нарушение предусмотрено наказание. Штраф составляет от 30 тысяч батов за килограмм (около 40,5 тысячи грн за кг). В случае неуплаты человека могут задержать или лишить свободы. Информация о нарушении также может попасть в иммиграционный список и повлиять на будущие поездки в Таиланд.

Еще более суровые наказания предусмотрены за незаконное хранение наркотиков. Хранение наркотиков класса А может караться смертной казнью, а даже за небольшое количество запрещенных веществ предусмотрены крупные штрафы.

Публикация фотографий в социальных сетях

Осторожность необходима даже при публикации фотографий в социальных сетях. Изображения людей, употребляющих алкоголь или одетых «ненадлежащим образом», могут считаться незаконными.

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В таком случае штраф или лишение свободы могут грозить как человеку на фотографии, так и тому, кто её сделал.

Правила использования дронов

Дрон в Таиланде необходимо зарегистрировать в Национальной комиссии по вопросам вещания и телекоммуникаций (NBTC) в течение 30 дней после въезда в страну или приобретения устройства.

По данным FCDO, за использование незарегистрированного дрона грозит штраф до 100 тысяч батов (около 135 тысяч грн), до пяти лет лишения свободы или оба наказания одновременно.

Ограничения на игральные карты

Законы Таиланда об азартных играх запрещают иметь при себе более 120 игральных карт. За нарушение этого правила предусмотрены судебное преследование, штраф или лишение свободы.

Сувениры с изображением диких животных

Некоторые ограничения касаются дикой природы. Без специальной лицензии в Таиланде запрещено ловить, убивать и продавать диких животных, находящихся под охраной. Поэтому туристам следует обращать внимание на происхождение сувениров, которые они покупают во время отдыха.

Напомним, ранее эксперты туристической отрасли признали Мадагаскар новым премиальным направлением, которое предлагает путешественникам сочетание эксклюзивных условий проживания и невероятного разнообразия редких видов животных.

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