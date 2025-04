Раз на 40 миллионов: мама родила сверхредкую идентичную четверню — фото

Реклама

В США женщина родила идентичную четверню в результате беременности, которая случается один раз на 40 миллионов, но сопровождалась осложнениями.

Об этом сообщает Need To Know.

Рейчел и Марко Варгасы наконец-то смогли забрать своих новорожденных дочерей домой после того, как провели месяцы под наблюдением специалистов в связи с редкой беременностью матери с высоким риском.

Дочери пары — София, Филомена, Вероника и Изабель — были выписаны из больницы после рождения в 30 недель.

Невероятно, но пара зачала малышей естественным путем, без помощи в лечении бесплодия.

Чрезвычайная беременность прошла под наблюдением всемирно известного специалиста по многоплодным родам доктора Джона Эллиота, признавшегося, что никогда не видел подобного случая за свою десятилетнюю карьеру.

«Мы очень рады начать эту новую главу нашей жизни», — сказала Рейчел, которая вместе с мужем Марко воспитывает трехлетнего сына Уолтера и годовалую дочь Стеллу.

Американка родила сверхредкую четверню / Фото: Banner Health

Но ошеломляющая беременность не прошла без вызовов.

Двое младенцев имели один амниотический мешок и страдали опасным состоянием, известным как веломентозное обвитие пуповины, когда пуповина не прикрепляется к плаценте должным образом. Это ставило их под риск не выжить от 30% до 40%.

Кроме того, у двух девочек был диагностирован синдром трансфузии между близнецами — потенциально смертельное состояние, когда один из близнецов получает слишком много крови, в то время как другой испытывает недостаток. Если его не лечить, это может привести к серьезным осложнениям, включая задержку роста и сердечную недостаточность.

Несмотря на опасность, Рэйчел и Марко из Кренстона, штат Род-Айленд, не теряли надежды и доверяли профессионализму медицинской команды.

Благодаря круглосуточному мониторингу и уходу мирового уровня, 24 января в 2025 году мама успешно родила своих четырех чудо-детей с помощью кесарева сечения.

София, Филомена, Вероника и Изабель с мамой / Фото: Banner Health

Затем малыши провели несколько недель под тщательным наблюдением в отделении интенсивной терапии новорожденных.

Теперь, после месяцев волнений и неопределенности, семья наконец-то смогла вернуться домой, чтобы начать новую совместную жизнь.

Доктор Джон Эллиотт сказал: «Учитывая все осложнения, связанные с беременностью Рэйчел, мы были очень откровенны в отношении рисков и возможных последствий. Но мы также подчеркнули важность положительного настроения. Я считаю, что это сыграло немаловажную роль в ее успешном случае, а также постоянное первоклассное медицинское обслуживание. Марко и Рэйчел — они никогда не колебались».

Рейчел и Марко с детьми / Фото: Banner Health

