Разбитое сердце и фальшивые похороны: мужчина подделал документ, чтобы отдохнуть после измены

Сингапурец был оштрафован на тысячи долларов за то, что он поддел свидетельство о смерти своего дедушки, чтобы получить оплачиваемый отпуск на рабочем месте.

Об этом пишет Oddity Central.

Ранее в этом месяце 29-летний Барат Гопал был оштрафован на $4 000, после того как признал себя виновным в подделке свидетельства о смерти родственника с целью мошенничества.

В ноябре в 2023 году, работая аналитиком операций по финансированию безопасности, Гопал узнал, что его тогдашняя девушка ему изменила предала, и он был настолько разорен, что не мог сосредоточиться на своей работе. Но вместо того, чтобы подать заявление на один из нескольких дней ежегодного отпуска, предложенных работодателем, сингапурец попросил оплачиваемый отпуск с 8 по 10 ноября, утверждая, что его дедушка в Индии умер во сне. Его просьбу удовлетворили, но когда руководитель попросил свидетельство о смерти дедушки, ситуация усложнилась.

Чтобы затянуть время, Гопал сказал своему руководителю, что сможет прислать свидетельство о смерти только после того, как его отец вернется из Индии. Тем временем он связался с другом, родственник которого скончался в июле в 2023 году, утверждая, что ему нужна копия свидетельства о смерти, чтобы оправдать свое отсутствие на работе для участия в похоронах. Затем он подделал документ для своего дедушки на своем ноутбуке и отправил его фотографию своему руководителю, удобно пропустив нижнюю часть свидетельства, на которой был QR-код для проверки его подлинности.

К сожалению для Барата его руководитель не довольствовался этим и попросил копию всего документа. По настоянию начальства Барат Гопал отправил весь документ, но в декабре в 2023 году уволился с работы, зная, что его ложь будет легко разоблачена.

В Сингапуре за подделку свидетельства о смерти преступника могут оштрафовать на сумму до $10 000, заключить в тюрьму на срок до 10 лет или сделать и то, и другое, поэтому Гопал может считать, что ему повезло, что он получил лишь $4 000 штрафа за свое преступление. Прокуроры требовали штрафа в размере от $4000 до $5000, отметив, что его работодатель потерял $500 за его оплачиваемый отпуск.

Напомним, мужчина вернулся домой и попал на свои похороны. Путаница возникла из-за ошибки полиции в идентификации мертвого тела.

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