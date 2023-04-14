Разбитый головой унитаз и похищенная мебель: в Сочи со страхом готовятся к нашествию туристов из российской глубинки

После каждого туристического сезона на российском курорте производят ремонт и закупают замену похищенным подушкам, посуде и даже мебели.

Уже очевидно, что в этом году туристический сезон в оккупированном россиянами Крыму не начнется, поэтому на российском курорте Сочи готовятся к масштабному нашествию туристов из глубинки.

Местному изданию здешние отели рассказали об ужасном поведении своих постояльцев. В некоторых номерах после гостей приходится производить капитальный ремонт. Традиционно закупают подушки, постельное белье и даже мебель, которую портят или забирают с собой отдыхающие.

Занавеска вместо шпильки

Стены в номерах российские туристы описывают любовными признаниями и цитатами из популярных песен. Шторы после них приходится менять каждый сезон так же, как простыни и одеяла – не из-за плохого качества, а потому, что их рвут гости.

“Кусок занавески я увидела в волосах у одной приезжей — видимо, потеряла шпильку и заменила куском занавески. В другом номере штору прожгли в нескольких местах, в третьем вообще унесли с собой”, — рассказывала одна из гостиниц.

Воруют все

Кражи подушек из номеров уже никого не удивляют, но в прошлом году приехавшие в Сочи машиной отдыхающие из Рязани переплюнули всех: разобрали комод, ночью упаковали в машину и так уехали, забрав с собой мебель как сувенир.

По словам местных, гости вывозят все: открывалки для бутылок, пепельницы, шампуры для шашлыков, терки, ситечка для чая, вилки, ложки, ножи, тарелки. Набора кастрюль хватает на два сезона, но все равно по одной вывозят. Массово "тырят" коврики из ванных комнат.

Красоту не ценят

Попытка облагородить территорию парковыми скульптурами или декоративными элементами заканчивается разрухой – до конца сезона от них ничего не остается.

“То пьяный гость упадет, разобьет, то ребенок какой-нибудь пинком скульптуру разобьет или мячом. Красоту не ценят. Как-то видела, как один из подвыпивших отдыхающих писает в мой пруд. Кстати, это целая катастрофа – детские горшки выливают под виноград, а он этого совсем не переносит, лоза просто гибнет”, — рассказывают владельцы пансионатов.

Пьянка превыше всего

Мужчины, приезжающие на отдых, пьют не просыхая. Один приезжий из Тамбова собрал вокруг себя всех мужчин и некоторых женщин и пил в отеле в течение недели, даже не появляясь на пляже.

"Это было что-то страшное. Сколько окон было избито, один вообще головой унитаз разбил. Мы его пытались поймать, чтобы оказать первую медицинскую помощь, хотя бы кровь остановить, а он убегал со страшным смехом и кровью нам все залил. Так и бегал, пока силы не кончились, заснул под пальмой”, — рассказывала владелица гостиницы.

Напомним, оккупанты готовятся к эвакуации из Крыма, о чем свидетельствует увеличение количества железнодорожных рейсов и увеличение вывоза зерна с полуострова.

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