Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Раздави меня: 34-летняя высокая женщина стала безумно богатой, делая одну странную вещь

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1219
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Раздави меня: 34-летняя высокая женщина стала безумно богатой, делая одну странную вещь

Фото: mirror.co.uk

Женщина зарабатывает на "ролевых играх" в Интернете.

В Великобритании женщина ростом 185 см начала зарабатывать на этом и за год разбогатела на 230 тысяч долларов.

Об этом пишет mirror.co.uk.

34-летняя Пенни заработала на своем росте, размещая в Интернете собственный контент. Пользователи канала OnlyFans сделали несколько конкретных запросов, связанных с ее ростом, включая ролевые игры, в которых она растет или раздавливает их.

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

"Существует огромный фетиш на высоких женщин. Именно мой рост выделяет меня и делает уникальной, если бы я не была столь высокой, я бы ни за что не заработала столько денег. Я зарабатываю много денег на чаевых и PPV за запросы на контент о гигантизме", — говорит. женщина.

Пенни признается, что раньше она стеснялась своего роста и не любила ходить на свидание с мужчинами ниже ее. Однако потом поняла, что высокие женщины – это сексуально.

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

"Наибольшей популярностью пользуются ролевые видео на заказ, в которых я расту, а они уменьшаются. Они хотят, чтобы большую часть времени их держали в моей обуви, груди или ягодицах, раздавливая их", — говорит Пенни.

Напомним, 37-летний Артур О Урсо из Сан-Паулу в Бразилии женился на 6 женах. Он рассказал, что новых женщин одобряет его старшая жена.

Читайте также:

Новости мира: турчанку Румейсу Хельга признали самой высокой женщиной - ее рост 2,15 метра

Новости мира: турчанку Румейсу Хельга признали самой высокой женщиной - ее рост 2,15 метра

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1219
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация