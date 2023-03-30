Раздави меня: 34-летняя высокая женщина стала безумно богатой, делая одну странную вещь

Женщина зарабатывает на "ролевых играх" в Интернете.
В Великобритании женщина ростом 185 см начала зарабатывать на этом и за год разбогатела на 230 тысяч долларов.
Об этом пишет mirror.co.uk.
34-летняя Пенни заработала на своем росте, размещая в Интернете собственный контент. Пользователи канала OnlyFans сделали несколько конкретных запросов, связанных с ее ростом, включая ролевые игры, в которых она растет или раздавливает их.
"Существует огромный фетиш на высоких женщин. Именно мой рост выделяет меня и делает уникальной, если бы я не была столь высокой, я бы ни за что не заработала столько денег. Я зарабатываю много денег на чаевых и PPV за запросы на контент о гигантизме", — говорит. женщина.
Пенни признается, что раньше она стеснялась своего роста и не любила ходить на свидание с мужчинами ниже ее. Однако потом поняла, что высокие женщины – это сексуально.
"Наибольшей популярностью пользуются ролевые видео на заказ, в которых я расту, а они уменьшаются. Они хотят, чтобы большую часть времени их держали в моей обуви, груди или ягодицах, раздавливая их", — говорит Пенни.
Напомним, 37-летний Артур О Урсо из Сан-Паулу в Бразилии женился на 6 женах. Он рассказал, что новых женщин одобряет его старшая жена.
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