Разгадана тайна беременности обезьяны, которая осталась в одиночестве в клетке — фото

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В Японии работники зоопарка были сбиты с толку, когда поняли, что самка обезьяны внезапно забеременела — несмотря на то, что, казалось бы, осталась одна в клетке. Теперь они наконец-то разгадали эту тайну.

Об этом пишет Unilad.

В 2021 году 12-летняя самка белорукого гиббона по кличке Момо забеременела. Это зачатие изначально было воспринято работниками зоопарка Кудзюкусима в Нагасаки как чудо, ведь в вольере Момо никогда не было самца обезьяны. По крайней мере, так полагали эксперты-зоологи.

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Лишь после того, как Момо родила свое потомство, работники зоопарка начали разбираться в ситуации, пытаясь найти ответы на вопросы.

В социальных сетях работники зоопарка признались, что не знают, кто является отцом ребенка Момо, а также признались, что тестирование новорожденного было невозможно из-за того, что мама защищала детеныша.

Зоопарк объяснил это в Instagram: «Просто для всех, кто хочет знать, «кто отец» еще не выяснено, потому что мы не делали тест ДНК, но мы выяснили, что пол — мужской».

Через два года работники зоопарка рассказали, как именно Момо оказалась в такой ситуации.

Объясняя, почему на разгадку тайны понадобилось так много времени, Дзюн Ямано, директор зоопарка, сказал: «Нам понадобилось два года, чтобы выяснить это, потому что мы не могли подобраться достаточно близко, чтобы собрать образцы — она очень защищала своего ребенка».

Момо с малышом / Фото: Kujukushima Zoo and Botanical Garden

Сначала они провели ДНК-тест малыша и обнаружили, что его отцом был Итох, самец гиббона, которого содержали в отдельном вольере. Но у любви нет предела, и такой простой вещи, как содержание в отдельном помещении, было недостаточно, чтобы разлучить Момо и Итоха.

Ямано рассказал, что сотрудники считают, что пара могла спариваться благодаря зоне рядом с вольером Момо, которую она и Итох использовали поочередно, находясь на виду у публики.

Расследование выявило крохотное отверстие диаметром девять миллиметров в доске, отделявшей этот блок от вольера Момо.

Детеныш Момо и Итохи / Фото: Kujukushima Zoo and Botanical Garden

Хотя зоопарку не удалось снять никаких кадров совокупления, считается, что два гиббона смогли сделать это, когда Итох находился в зоне экспозиции, а Момо — по соседству, по другую сторону отверстия.

Ямано продолжил, что спаривание и последующая беременность были беспрецедентны в зоопарке, поскольку обычно гиббоны объединяются в пары намеренно после того, как их познакомили друг с другом.

Теперь они планируют пустить Итоха в вольер Момо с малышом, а также залатать досадную дыру в стене.

Момо с малышом / Фото: Kujukushima Zoo and Botanical Garden

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