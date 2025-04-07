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Разгадана тайна беременности обезьяны, которая осталась в одиночестве в клетке — фото
Экспертам понадобилось два года, чтобы докопаться до сущности запутанного случая.
В Японии работники зоопарка были сбиты с толку, когда поняли, что самка обезьяны внезапно забеременела — несмотря на то, что, казалось бы, осталась одна в клетке. Теперь они наконец-то разгадали эту тайну.
Об этом пишет Unilad.
В 2021 году 12-летняя самка белорукого гиббона по кличке Момо забеременела. Это зачатие изначально было воспринято работниками зоопарка Кудзюкусима в Нагасаки как чудо, ведь в вольере Момо никогда не было самца обезьяны. По крайней мере, так полагали эксперты-зоологи.
Лишь после того, как Момо родила свое потомство, работники зоопарка начали разбираться в ситуации, пытаясь найти ответы на вопросы.
В социальных сетях работники зоопарка признались, что не знают, кто является отцом ребенка Момо, а также признались, что тестирование новорожденного было невозможно из-за того, что мама защищала детеныша.
Зоопарк объяснил это в Instagram: «Просто для всех, кто хочет знать, «кто отец» еще не выяснено, потому что мы не делали тест ДНК, но мы выяснили, что пол — мужской».
Через два года работники зоопарка рассказали, как именно Момо оказалась в такой ситуации.
Объясняя, почему на разгадку тайны понадобилось так много времени, Дзюн Ямано, директор зоопарка, сказал: «Нам понадобилось два года, чтобы выяснить это, потому что мы не могли подобраться достаточно близко, чтобы собрать образцы — она очень защищала своего ребенка».
Сначала они провели ДНК-тест малыша и обнаружили, что его отцом был Итох, самец гиббона, которого содержали в отдельном вольере. Но у любви нет предела, и такой простой вещи, как содержание в отдельном помещении, было недостаточно, чтобы разлучить Момо и Итоха.
Ямано рассказал, что сотрудники считают, что пара могла спариваться благодаря зоне рядом с вольером Момо, которую она и Итох использовали поочередно, находясь на виду у публики.
Расследование выявило крохотное отверстие диаметром девять миллиметров в доске, отделявшей этот блок от вольера Момо.
Хотя зоопарку не удалось снять никаких кадров совокупления, считается, что два гиббона смогли сделать это, когда Итох находился в зоне экспозиции, а Момо — по соседству, по другую сторону отверстия.
Ямано продолжил, что спаривание и последующая беременность были беспрецедентны в зоопарке, поскольку обычно гиббоны объединяются в пары намеренно после того, как их познакомили друг с другом.
Теперь они планируют пустить Итоха в вольер Момо с малышом, а также залатать досадную дыру в стене.
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