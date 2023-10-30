Разгневанная бывшая жениха облила молодоженов фекалиями возле церкви - фото

Свадьба в Боливии быстро сошла на нет после того, как на праздник пришла бывшая жениха и облила экскрементами молодоженов.

Об этом сообщает Jam Press.

На фотографиях, появившихся в Сети, видно, что волосы, лицо и белое платье невесты полностью покрыты фекалиями. Военный костюм жениха был также загрязнен.

Бывшая жениха облила молодоженов фекалиями / Фото: Jam Press

Женщина, имя которой публично не разглашается, якобы принесла на свадьбу ведро, наполненное фекалиями и маслом, и облита пару возле церкви.

Бывшая жениха облила молодоженов фекалиями / Фото: Jam Press

Сообщается, что она была недовольна тем, что мужчина ее бросил и женился на другой.

Бывшая жениха облила молодоженов фекалиями / Фото: Jam Press

После инцидента невеста написала в социальных сетях, что надеется, что бывшая ее мужа "позволит им жить в мире после того, как отомстила".

Бывшая жениха облила молодоженов фекалиями / Фото: Jam Press

Люди оставили комментарии в социальных сетях невесты, чтобы поддержать ее после инцидента.

Это низкий облик женщины. Независимо от того, насколько обманутым вы чувствуете себя, никогда не стремитесь отомстить. Пусть он будет счастлив со своей новой партнершей

Какой позор для невесты, она всегда будет помнить этот неприятный момент

О таких действиях следует сообщать. У каждого из нас есть бывшие. Я бы не хотел, чтобы подобное произошло с моими дочерьми или кем-либо

Пока что неизвестно, обратились ли новоиспеченные супруги в полицию.

Напомним, женщина расстроила сына до слез на его же свадьбе. Взбешенная невестка рассказала, что она делала.

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