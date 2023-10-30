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Разгневанная бывшая жениха облила молодоженов фекалиями возле церкви - фото

Разгневанная бывшая жениха облила молодоженов фекалиями возле церкви - фото

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1158
Время на прочтение
2 мин
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Разгневанная бывшая жениха облила молодоженов фекалиями возле церкви - фото

Бывшая жениха облила молодоженов фекалиями / Фото: Jam Press

Невеста прокомментировала инцидент в Сети.

Свадьба в Боливии быстро сошла на нет после того, как на праздник пришла бывшая жениха и облила экскрементами молодоженов.

Об этом сообщает Jam Press.

На фотографиях, появившихся в Сети, видно, что волосы, лицо и белое платье невесты полностью покрыты фекалиями. Военный костюм жениха был также загрязнен.

Бывшая жениха облила молодоженов фекалиями / © Jam Press
Бывшая жениха облила молодоженов фекалиями / Фото: Jam Press

Женщина, имя которой публично не разглашается, якобы принесла на свадьбу ведро, наполненное фекалиями и маслом, и облита пару возле церкви.

Бывшая жениха облила молодоженов фекалиями / © Jam Press
Бывшая жениха облила молодоженов фекалиями / Фото: Jam Press

Сообщается, что она была недовольна тем, что мужчина ее бросил и женился на другой.

Бывшая жениха облила молодоженов фекалиями / © Jam Press
Бывшая жениха облила молодоженов фекалиями / Фото: Jam Press

После инцидента невеста написала в социальных сетях, что надеется, что бывшая ее мужа "позволит им жить в мире после того, как отомстила".

Бывшая жениха облила молодоженов фекалиями / © Jam Press
Бывшая жениха облила молодоженов фекалиями / Фото: Jam Press

Люди оставили комментарии в социальных сетях невесты, чтобы поддержать ее после инцидента.

  • Это низкий облик женщины. Независимо от того, насколько обманутым вы чувствуете себя, никогда не стремитесь отомстить. Пусть он будет счастлив со своей новой партнершей
  • Какой позор для невесты, она всегда будет помнить этот неприятный момент
  • О таких действиях следует сообщать. У каждого из нас есть бывшие. Я бы не хотел, чтобы подобное произошло с моими дочерьми или кем-либо

Пока что неизвестно, обратились ли новоиспеченные супруги в полицию.

Напомним, женщина расстроила сына до слез на его же свадьбе. Взбешенная невестка рассказала, что она делала.

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Дата публикации
Просмотры
1158
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