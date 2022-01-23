Разгневанный мужчина требует вернуть почти $10 тыс: девушка за день до свадьбы бросила жениха и вышла замуж за другого

Разгневанный мужчина требует вернуть почти $10 тыс: девушка за день до свадьбы бросила жениха и вышла замуж за другого

Жених дал пощечину будущей жене.

В Индии за день до свадьбы невеста покинула любимого и вышла замуж за другого мужчину. Причиной конфликта стало то, что жених дал пощечину будущей жене.

Об этом пишет The Times of India.

Свадьба инженера и аспирантки должна была состояться 20 января. Но в канун праздника 19 января, за день до свадьбы, старейшины решили провести прием, как это принято в некоторых общинах.

Жених и невеста в приподнятом настроении плясали под музыку, и все было прекрасно, пока к ним не присоединился двоюродный брат девушки. Сначала он взял пару за руки и танцевал вместе с ними, а потом стал между сестрой и ее избранником и положил им руки на плечи, чем вызвал недовольство жениха.

Разгневанный мужчина оттолкнул невесту и ее родственника. Кроме того, семья девушки утверждает, что жених дал ей пощечину перед всеми гостями в зале.

Невеста расплакалась и отменила свадьбу. Ее родители одобрили такое решение. В течение нескольких часов после случившегося им удалось найти нового жениха среди родных, и на следующее утро пара сыграла свадьбу.

Жених же в гневе подал заявление в полицию с требованием провести расследование и вернуть ему 700 тысяч индийских рупий (9 406 долл.), которые он потратил на свадьбу.

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