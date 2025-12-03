ТСН в социальных сетях

355
1 мин

Разгромил алкогольный магазин: пьяного енота нашли без сознания в туалете (фото)

Енот залез в магазин алкоголя, перевернул полки и потерял сознание в санузле.

Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Енот разгромил магазин. Фото: Защита животных округа Гановер

Енот разгромил магазин. Фото: Защита животных округа Гановер

В штате Вирджиния, США, работники службы контроля за животными получили необычный вызов: в магазине алкоголя обнаружили бессознательного енота, который перед этим успел наделать беспорядка и «попробовать» содержимое полок.

Об этом сообщило издание WTOC.

Когда инспекторы прибыли на место, животное нашли в туалете магазина. Перед тем енот успел опрокинуть часть товара и добраться до алкогольных бутылок. В приюте округа Гановер, который принял зверя, отметили: офицеру удалось безопасно зафиксировать «очень пьяного енота» и доставить его на восстановление.

После нескольких часов сна животное пришло в себя и не имело видимых повреждений — разве что симптомы, подобные похмелью. Енота выпустили обратно в естественную среду.

Енот разгромил магазин. Фото: Защита животных округа Гановер

Енот разгромил магазин. Фото: Защита животных округа Гановер

355
