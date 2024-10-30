Разлученные родные сестры впервые встретились через 39 лет: как сложились их судьбы (видео)

Две сестры, которых разлучили еще совсем маленькими и которые выросли за тысячи километров друг от друга, впервые воссоединились.

Об этом пишет Mirror.

Южнокорейские сестры Дарраг Ханнан и Джи Вон Ха, которые были усыновлены в США и Бельгии соответственно, встретились друг с другом после того, как узнали, что они родственники, благодаря ДНК-тесту MyHeritage.

Родившаяся в 1985 году Джи Вон сейчас живет стабильной жизнью со своей семьей в Бельгии, но так было не всегда. Ее первые приемные родители из Кореи развелись в 1987-м, и тогда ее взяла к себе бельгийская семья, которую она обвинила в совершении ряда преступлений, в том числе "краже личных данных, контрабанде детей и торговли детьми".

Утверждается, что эта семья использовала поддельные документы для усыновления семи камбоджийских детей.

"Кража личных данных, контрабанда детей, торговля детьми... Кажется, что мои родители играли в этом большую роль, поэтому они организовали все это и сделали это сами", — заявила она.

Издание Korea Herald сообщило о том, как пара воссоединилась благодаря простому электронному письму от Джи Вон к Дарраг, который заставил их поделиться эмоциональными подробностями о времени, проведенном вместе и врозь. На видео их воссоединения видно, как две женщины бегут навстречу друг другу и обнимаются в аэропорту.

Путь к воссоединению Дарраг начался в 2018 году, когда она сделала тест ДНК на сайте по отслеживанию родословной. Сначала появились только дальние родственники, но в 2024 году она получила шокирующее сообщение. Ранее в том же году Чжи Вон и ее брат прошли подобный тест и были ошеломлены, когда узнали, что у нее есть полноценная биологическая сестра.

"Я была шокирована. Я немного выпила, прежде чем смогла написать электронное письмо", — рассказывает Джи Вон. "Мы видели воссоединение по телевизору, слышали истории о воссоединении и о том, как они счастливы", — добавила Дарраг. "Мы всегда видим эту часть, но никогда не видим растерянность, сомнения и все те великие чувства, которые возникают после этого важного момента. Что происходит дальше? Что "наше" после большого момента? Какой это выглядит для нас?".

Джи Вон добавила: "Найти друг друга – это не только одна большая счастливая мысль. Это также растерянность и уныние от всего того, что вы пропустили вместе".

Пара планирует посетить Корею вместе, надеясь разыскать своих биологических родителей и узнать больше об их общей идентичности.

Напомним, тем временем близняшки, разлученные в роддоме , встретились впервые за 30 лет и сделали досадное открытие. Их воссоединение закончилось конфликтом.

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