Разлученные в детстве тройняшки поделились невероятной историей их случайной встречи (фото)

Тройняшки стали лучшими подругами после того, как их разлучили при рождении.

Об этом пишет nypost.com.

32-летняя Рикки Джамп и ее сестры Джулианна и Кендалл Скаво родились 7 июня в 1991 году, но не встречались лично еще 11 лет.

Их мать, 67-летняя Кэтлин, была в восторге от того, что беременна, но быстро растерялась, когда узнала, что родит тройню.

Кэтлин, которая была глухой и работала почтальоном, и ее муж Ли, который в то время водил грузовик, знали, что не смогут вырастить троих детей в стабильном с финансовой точки зрения доме, где они жили в Луптоне, штат Колорадо.

Кэтлин Джамп с тройней / Фото: Courtesy Rikki Jump/SWNS

Супруги приняли сложное решение. Будущая мать решила отдать Джулианну и Кендалл на усыновление, потому что в ее утробе они смотрели в одном направлении и считали, что им нужно оставаться вместе.

Тина и Кен Скаво с Джулианной и Кендалл / Фото: Courtesy Rikki Jump/SWNS

Рикки выросла, зная, что она тройня, но Джулианна и Кендалл не знали об этом, пока не пошли в начальную школу.

"Мы жили примерно в 65 км от них", — поделилась Рикки, добавляя, что ее сестры были удочерены парой, Тиной и Кеном Скаво, в Форт-Коллинге, штат Колорадо. "Однажды, когда нам было около 8, мы пошли за покупками рядом с домом, где они жили. Ко мне подошла маленькая девочка и подумала, что я Джулианна – это была одна из моих сестер. Именно тогда мы начали переписываться".

Рикки Джамп и Джулианна и Кендалл Скаво / Фото: Courtesy Rikki Jump/SWNS

Девочки быстро подружились, переписываясь и догоняя утраченные годы.

"У нас очень сильная связь, и мы подтвердили это в письменной форме, поэтому когда мы встретились, мы почувствовали, что знаем друг друга целую вечность", — сказала Рикки. "Это было более значимым для наших родителей, моя мама Кэтлин всегда страдала чувством вины и стыда за то, что она сделала. Когда она увидела их со своими родителями, она поняла, что поступила правильно", — добавила она.

Отец Рикки умер, когда ей было 10 лет, что побудило Кэтлин перевезти их из Форт-Лаптона, штат Колорадо, в Неошо, штат Миссури, чтобы быть ближе к своим родителям.

Но прежде чем она переехала, сестры наконец-то встретились в торговом центре, где совершили покупки, просмотрели фильм и сразу почувствовали свою связь.

Рикки Джамп и Джулианна и Кендалл Скаво / Фото: Courtesy Rikki Jump/SWNS

"Это было так важно для меня", — объяснила Рикки. "Это было своеобразным разочарованием для нас — мы так долго переписывались, поэтому когда мы встретились, это походило на встречу со старым другом".

Кендалл вспомнила, что "очень нервничала" из-за "уникальной ситуации".

"Но потом, когда мы увиделись в торговом центре, мы все подбежали и обнялись. Это было так, будто мы знали друг друга целую вечность", — сказала она. "Мы пошли в ногу, словно мы были лучшими друзьями, и это казалось новым, замечательным, увлекательным дополнением к нашей жизни и семье".

"Впервые, когда я воссоединилась с Рикки, мне казалось, что я иду в ногу с другом на всю жизнь", – сказала Джулианна. "У меня было столько беспокойства по поводу встречи без всякой причины — она чувствовала себя как дома".

Рикки Джамп и Джулианна и Кендалл Скаво / Фото: Courtesy Rikki Jump / SWNS

Впрочем, на этом история не окончена. После смерти Ли Кэтлин призналась, что мужчина, вырастивший Рикки, не был их биологическим отцом.

Ли перенес вазэктомию, прежде чем решил завести детей от Кэтлин, поэтому пара решила использовать донора и провести внутриматочную инсеминацию.

"Тогда я бы сказала, что это не имеет большого значения", — поделилась Рикки. "Я расстроилась, когда мама сказала мне, но для меня это не имело значения — мой папа был моим папой. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, почему это было так важно для меня. Это было шоком, конечно".

Когда она повзрослела, она продолжала задумываться о своем биологическом отце, поэтому в 26 лет она связалась с ним.

"Я направила папе электронное письмо, представившись, и он ответил любезно и объяснил, кто он такой", — сказала Рикки. "Он был удивлен, но рад поговорить. Я ясно дала понять, что от него ничего не требую".

После нескольких электронных писем мужчина убедился, что Рикки его не обманывает, и наконец согласился встретиться в апреле в прошлом году. Рикки и Джулианна встретились с ним лично, но Кендалл не чувствовала себя готовой.

"Это было нелегко, но после того, как мы нашли друг друга, стало очевиднее, что вы выбираете свою семью, и ваши родители — это люди, которые вас воспитывают", — сказала Рикки.

Кэтлин с дочерьми / Фото: Courtesy Rikki Jump/SWNS

Она добавила, что ей также очень приятно, как ее мама смогла благословить двух человек, семь лет пытавшихся завести ребенка, имея в виду семью Скаво.

Напомним, 9-летняя девочка со смертельной болезнью исполняет все свои мечты, прежде чем потерять память. Два года тому назад у нее диагностировали болезнь Баттена.

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