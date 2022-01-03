Разница в 15 минут позволила двойняшкам из США родиться в разные даты, месяцы и годы

Разница в 15 минут позволила двойняшкам из США родиться в разные даты, месяцы и годы

В роддоме отметили, что такие случаи происходят лиш "раз в 2 миллиона".

Близнецы в США будут праздновать свой день рождения в разные дни, месяцы и годы, хотя и появились на свет с разницей в 15 минут.

О забавном случае пишет издание People

Также читайте Родившиеся 1 января: репортаж из столичного роддома

Младенцы родились в американском штате Калифорния, мальчик Альфредо родился в последние минуты 2021 года, а вот его сестренка Эйлин стала уже на год младше, потому что появилась в первую минуту 2022 года.

Поэтому день рождения двойни приходится на разные дни, месяцы и годы. В роддоме отметили, что такие случаи происходят лиш "раз в 2 миллиона".

«Для меня безумие, что они двойняшки, но имеют разные дни рождения. Я удивлена и счастлива, что она родилась в полночь», – сказала мать детей.

Врач, работающая в родильном центре, назвала рождение двойни "одними из самых памятных родов в своей карьере".

ТСН пришла к семи младенцам, родившимся в новогоднюю ночь | Новости Украины

Читайте также:

Во Львовской области три семьи выкупили запущенный дворец и восстанавливают его

Одесский депутат оскандалился поздравлениям с Новым годом на фоне трансляции речи Путина

В Польше вызвали полицию из-за слишком большого снеговика