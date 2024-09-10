Разобрали за 20 минут: работник магазина по ошибке продал товар на 4,2 млн долларов дешевле

Теперь компания просит покупателей отказаться от заказов, потому что может обанкротиться.

Небольшая китайская компания, специализирующаяся на продаже стиральных машин, может потерять 30 миллионов юаней (4,2 миллиона долларов США) после того, как ее сотрудник по ошибке выставил на товары неправильные цены.

Об этом пишет Oddity Central.

Малый бизнес Little Swan Dongshan Franchise Shop, базирующийся в провинции Аньхой, был вынужден попросить клиентов отменить свои заказы после того, как ошибка одного из работников вызвала 20-минутную ажиотажную покупку в Интернете, что может привести к чистому убытку в размере 4,2 млн долларов США.

Китайское издание Red Star News сообщило, что 28 августа в Интернет-магазине небольшой компании Tmall было размещено более 40 000 заказов на разные стиральные машины, пока кто-то не заметил ошибки в ценообразовании и не проверил оффлайн магазин. За 20 дней компания Little Swan продала стиральных машин стоимостью 70 миллионов юаней всего за 40 миллионов юаней, а это значит, что она может понести убытки в размере 30 миллионов юаней, если будет вынуждена выполнить заказ.

"Десяти тысяч заказов и десятки миллионов юаней – это астрономические цифры для нас. Мы искренне сочувствуем всем пострадавшим клиентам", — говорится в заявлении компании. "Мы смиренно просим вас понять наши трудности и согласиться отозвать заказ. Мы вернем вам деньги так быстро, как только сможем".

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Очевидно, один из сотрудников компании случайно обозначил некоторые стиральные машины неправильными ценами, поскольку неправильно понял льготное ценообразование, что привело к скидкам, которые сразу бросились в глаза покупателям. Например, стиральные машины, которые обычно стоят 1699 юаней (240 долларов США), были проданы всего за 299 юаней, тогда как модели, которые должны стоить 2499 юаней, были ошибочно оценены в 439 юаней.

"Из-за недоразумения мы допустили значительную ошибку", — сказал владелец франчайзингового магазина Little Swan Dongshan. "Мы осознаем, что эта проблема вызвала путаницу среди общественности и серьезно нарушила работу рынка. Мы чувствуем глубокую вину и расстроены".

Чтобы убедить людей, что большая скидка была результатом ошибки человека, франчайзинговый магазин Little Swan Dongshan выпустил короткий видеоролик с работником, ответственным за ошибку в ценообразовании, в котором он извинился за промах, добавив, что не сможет покрыть убытки, даже если продаст все, что имеет.

Местный орган рыночного надзора сейчас расследует это дело, а юридические эксперты сообщили SCMP, что "компания должна предоставить убедительные доказательства того, что она действительно допустила ошибку, чтобы убедить суд вынести решение в пользу расторжения договора купли-продажи". В противном случае ей придется выполнить десятки тысяч заказов и, возможно, обанкротиться.

Напомним, работник шесть лет прогуливал работу и продолжал получать зарплату. Он получал годовую зарплату в размере 41500 долларов.

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