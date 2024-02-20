Разочарованная отцовством пара решила отдать трехмесячную дочь на усыновление: "Не подходит"

Отец вызвал возмущение в Сети после того, как рассказал, что он и его жена отдают свою трехмесячную дочь на усыновление, потому что она "не подходит" для их семьи.

Об этом он написал на Reddit, передает Mirror.

Он объяснил, что его 33-летняя жена Кэтрин вернулась на работу всего через две недели после родов, а об их дочери Элизабет в основном заботится ее бабушка.

"Я иду на работу позже моей жены, поэтому я беру утреннее дежурство, но она приходит домой раньше меня, поэтому она идет на вечернее дежурство. В течение дня Элизабет остается с моей тещей", — поделился новоиспеченный отец.

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Однако он заметил, что Кэтрин пренебрегает эмоциональными потребностями своего ребенка: "Кэтрин действительно не имеет к ней никакого отношения. Даже если она плачет, если это не по реальной причине, например, голод или намокание, Кэтрин не делает ничего, чтобы ее успокоить. Я знаю, что дети иногда плачут без причины, и что если брать Элизабет на руки каждый раз, когда она плачет, это может уменьшить плач. Разве она не должна хотя бы взять ее на руки и немного успокоить? Плюс, даже когда она не плачет, жена не общается с ней".

Испытывая трудности в общении со своим малышом и желая вернуться к прежней жизни, пара решила отдать трехмесячного ребенка на усыновление. Прежде чем сделать этот шаг, 35-летний отец обратился за советом к пользователям Reddit по поводу процесса усыновления.

Он спросил: "На этой неделе я проконсультируюсь с юристом, но предпочитаю иметь определенное представление о том, чего ждать. Моя жена и я хотим отдать нашу трехмесячную дочь на усыновление. Существуют ли какие-то законы, которые влияют на этот процесс? Или члены нашей семьи могут подать иск против нашего решения об усыновлении? Как долго мы можем ожидать?".

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Пользователи были ошеломлены и спрашивали, как они пришли к такому решению. Отец признался, что их дочь "не очень подходит для семьи", а из-за рождения ребенка "его жене неудобно проводить отпуск".

Он поделился: "Моя жена сообщила моей теще о нашем решении отдать ребенка на усыновление. Она отреагировала плохо, чего следовало ждать, и сильно кричала. Короче говоря, моя теща сначала обвиняла своего покойного бывшего мужа в том, что моя жена вела себя так, а потом меня в нашем решении. Меня обзывали разными именами, и я узнал, что моя теща не любила меня с самого начала. Дело дошло до того, что Кэтрин в конце концов пригрозила, что ее мама никогда больше не увидит нашу дочь, если она не будет вести себя разумно".

Потом пара сказала бабушке, что она может усыновить Элизабет, если захочет, иначе ее отдадут другой семье: "Наша дочь будет усыновлена. Это не подлежит обсуждению. Моя теща могла бы взять на себя опеку, если бы она того пожелала".

Впрочем, по его словам, после этого мама его жены забрала девочку, уехала из дома и остановилась в отеле. Женщина будто бы вызвалась усыновить свою внучку.

"Общение с моей тещей было редким с тех пор, как она уехала. Насколько нам известно, она и Элизабет сейчас находятся с женой моего брата. В дальнейшем мы сотрудничаем насколько это возможно, чтобы обеспечить гладкую передачу законной опеки. Моя свекровь до сих пор отказывалась от каких-либо предложений, финансовой помощи, но мы готовы выплатить алименты, если придет время".

В комментариях некоторые люди хвалили его за то, что он "спас свою дочь от страданий на всю жизнь", в то время как другие критиковали его за то, что он "даже не пытался быть отцом", прежде чем сдаться.

Я не понимаю, почему все так злятся. Они дерьмовые родители и понимают это. Ребенка, вероятно, лучше отдать на усыновление

Ни один из родителей не пробовал терапию. Терапию следует попробовать

Это странная ситуация. Будет ли лучше для родителей, готовых отправить своего трехмесячного ребенка по какой-то социопатической причине, продолжать воспитывать этого ребенка, или им следует пройти через усыновление, не позволяя купе чудаков воспитывать ребенка?

Напомним, женщина, усыновившая ребенка, откровенно призналась, почему сожалеет об этом. Она хотела бы повернуть время назад и все изменить.

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