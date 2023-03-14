Разрезала голову: девушка после ужасного ДТП призвала водителей не носить популярную заколку для волос

В Великобритании 19-летняя Джина Панесар попала в автокатастрофу и получила ужасную травму из-за популярного аксессуара для волос.

Так, когда девушка возвращалась домой с работы, ее машина врезалась в дерево. Авто пронесло 50 метров, после чего опрокинулось. Водитель ударилась головой о крышу авто, в результате чего крабик для волос застрял в ее черепе. Студентка-учительница боялась, что умрет.

Об этом пишет издание Mirror.

Фото: mirror.co.uk

Панесар удалось выбраться из машины. Девушка остановила автомобилиста, чтобы тот помог ей, и потеряла сознание. Джину доставили в больницу, где удалили 10-сантиметровый крабик. На фото видна огромная рана от затылка до брови.

Фото: mirror.co.uk

Из-за повреждения мышц на лбу студентка не может пошевелить бровью.

Фото: mirror.co.uk

Джина предупредила автомобилистов, чтобы они отказались от ношения крабиков во время вождения. Вместо этого она советует использовать резинки, чтобы избежать такого ужасного опыта.

Напомним, в Австралии женщина обратилась к медикам из-за вагинального кровотечения, инфекции мочевыводящих путей и боли в тазу. Медики же ей посоветовали "расслабиться и выпить вина".

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