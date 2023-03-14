Разрезала голову: девушка после ужасного ДТП призвала водителей не носить популярную заколку для волос

Студентка рассказала о своем жутком инциденте.
В Великобритании 19-летняя Джина Панесар попала в автокатастрофу и получила ужасную травму из-за популярного аксессуара для волос.
Так, когда девушка возвращалась домой с работы, ее машина врезалась в дерево. Авто пронесло 50 метров, после чего опрокинулось. Водитель ударилась головой о крышу авто, в результате чего крабик для волос застрял в ее черепе. Студентка-учительница боялась, что умрет.
Об этом пишет издание Mirror.
Панесар удалось выбраться из машины. Девушка остановила автомобилиста, чтобы тот помог ей, и потеряла сознание. Джину доставили в больницу, где удалили 10-сантиметровый крабик. На фото видна огромная рана от затылка до брови.
Из-за повреждения мышц на лбу студентка не может пошевелить бровью.
Джина предупредила автомобилистов, чтобы они отказались от ношения крабиков во время вождения. Вместо этого она советует использовать резинки, чтобы избежать такого ужасного опыта.
Напомним, в Австралии женщина обратилась к медикам из-за вагинального кровотечения, инфекции мочевыводящих путей и боли в тазу. Медики же ей посоветовали "расслабиться и выпить вина".
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