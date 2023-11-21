Разрушенный Кремль и сожженная Москва: на аукцион выложили 11 писем Наполеона (фото)

Письма французского правителя Наполеона I Бонапарта выложили на аукцион. В них он писал, в частности, об "выжженной Москве". Их продают, включая депеши из Кремля.

Об этом пишет Bangkok Post.

Как стало известно, в одном из 11 писем, которое Наполеон написал 18 сентября 1812 года, говорится, что он прибыл в Москву и увидел практически уничтоженный огнем город. В то время это было вследствие политики выжженной земли, которую тогда продавали россияне.

"Сегодня я осмотрел главные кварталы. Когда-то этот город был увлекательным. Я говорю "было", поскольку сегодня больше половины уничтожено огнем", — писал Наполеон.

Уже в другом письме он рассказывает, что в Москве нашли подвалы, заполненные вином и ликерами — и которые будут им будут очень нужны. Это письмо продается за 58 300 долларов.

В то же время, на аукцион выставили не все записи императора. В частности, туда не попало письмо от 20 октября 1812 г., в котором Наполеон обещает разрушить Кремль — в то время он был одновременно императорским дворцом и военной крепостью. В 2012 году это письмо продали на торгах за 187,5 тысячи евро.

Напомним, шляпу Наполеона продали за рекордную сумму. Наполеон носил именно эту шляпу с середины своего императорского периода, которая длилась с 1808 по 1815 год.

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