Разрываются при использовании: 7 миллионов презервативов срочно изымают из продажи

Нежелательная беременность и инфекции: аптеки и магазины призвали срочно изъять из продажи популярные презервативы / © pexels.com

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Французские власти приказали немедленно изъять из обращения и отозвать по всему ЕС 15 типов презервативов после того, как выяснилось, что производственные дефекты могут привести к разрыву или проколу изделий при использовании. Это решение касается около 7 миллионов презервативов на рынке Европейского союза.

Об этом сообщает издание Blikk.

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Проблема касается 15 разновидностей ультратонких латексных презервативов, изготовленных малайзийской компанией Richter Rubber Technology.

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Волна отзыва товаров коснулась не только французских полок, но и всего Европейского Союза, поскольку сырье и продукция малайзийского поставщика распространялись под разными торговыми марками в европейских магазинах и аптеках.

В ходе испытаний образцы не прошли проверку на стойкость к давлению и растяжению, а также тесты на отсутствие микроперфораций. Это означает, что презервативы могут повреждаться при использовании и пропускать жидкость.

Некоторые потребители уже сообщали о разрыве таких изделий и случаях нежелательной беременности.

Магазины призвали немедленно убрать со своих полок товары, подпадающие под действие этого продукта, а покупателей призывают не использовать дефектные презервативы ни при каких обстоятельствах.

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Тем, кто уже пользовался потенциально опасной продукцией, рекомендуют обратиться к врачу и пройти лабораторное обследование на передаваемые половым путем инфекции. Женщинам также рекомендуют сделать тест на беременность в случае задержки менструации.

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