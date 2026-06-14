Развелась, продала все и переехала на круизный лайнер: женщина рассказала о темной стороне жизни в море

Круизный лайнер / © Getty Images

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Для многих людей постоянная жизнь на круизном лайнере кажется воплощением мечты: путешествия по миру, новые страны, океанские пейзажи и отсутствие бытовых забот. Однако американка по имени Линнель, уже долгое время живущая именно так, уверяет, что за романтической картинкой скрываются и определенные трудности.

Женщина ведет YouTube-канал о путешествиях под названием Poverty to Paradise, где рассказывает о своем необычном образе жизни. По ее словам, она продала дом, оставила неудачный брак, уволилась с токсической работы и решила начать жизнь с чистого листа.

Сегодня Линнель путешествует по миру на круизных лайнерах только с небольшим чемоданом и рюкзаком. Однако она отмечает, что даже такой образ жизни имеет свои минусы.

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В видео американка подробно рассказала о трудностях, с которыми сталкивается почти каждый день.

Ограниченное пространство

Одним из главных недостатков жизни на корабле она называет небольшие размеры кают.

"Представьте свою нынешнюю спальню, разделите ее пополам, а теперь попробуйте вместить в эту половину спальни двуспальную кровать, пару тумбочек и все необходимое", - со смехом сказала она. "Вот так будет выглядеть ваша каюта".

Не менее сложной, по словам Линнель, ситуация с ванными комнатами. Она сравнила их с туалетами в самолетах из-за очень ограниченного пространства.

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"Это пространство точно заставит вас переосмыслить жизнь на круизном лайнере", - отметила блогерша.

Постоянный шум

Еще одной проблемой стали тонкие стены кают.

Линнель рассказала, что из-за слабой шумоизоляции часто слышно соседей, а иногда ей даже приходится накрывать голову подушкой, чтобы уснуть.

По ее словам, этот фактор особенно важно учесть людям, которые планируют проводить много времени в своей каюте или ценят тишину и личное пространство.

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Кроме того, она посоветовала хорошо подумать о переезде на корабль интровертам и людям, которые не любят постоянного общения.

"Если вы не любите быть среди людей, это может стать проблемой", - фактически предупреждает женщина.

Также непростой такая жизнь будет для тех, кто страдает морской болезнью.

Высокая стоимость жизни

Отдельное внимание Линнель уделила финансовой стороне.

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По ее словам, расходы в значительной степени зависят от круизной компании и типа каюты, но в целом постоянное обитание на корабле обходится недешево.

Она отметила, что только сами круизы могут стоить от 80 до 100 тысяч долларов в год.

Однако на этом расходы не истекают.

Дополнительно приходится оплачивать Интернет, всевозможные услуги на борту и медицинское обслуживание.

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Особенно внимательными, по ее мнению, следует быть людям, регулярно нуждающимся в врачебной помощи.

Линнель подчеркнула, что медицинские услуги на кораблях, как правило, обходятся дороже, чем на суше.

Однообразная еда

Еще одним возможным минусом она назвала питание.

Несмотря на большой выбор блюд на борту, со временем меню может повторяться.

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Линнель отмечает, что для многих людей это не станет проблемой, однако настоящим гурманам такое однообразие может быстро надоесть.

Почему она все равно не жалеет о своем выборе

Несмотря на все недостатки, американка не скрывает, что удовлетворена своим решением и не планирует возвращаться к прежнему образу жизни.

"Оказалось, что это идеально подходит именно мне", - сказала она. "Мне это очень нравится, и для меня плюсы значительно преобладают минусы".

Линнель / © скриншот с видео

По словам Линнель, больше всего она ценит возможность путешествовать по миру, постоянно открывать новые места и знакомиться с разными культурами.

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Она признается, что возможность увидеть десятки стран просто выйдя с корабля в новом порту, делает все неудобства вполне приемлемой платой за такой образ жизни.

Напомним, женщина побывала в круизе "только для взрослых" и описала впечатление.

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