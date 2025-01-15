Развелась с богачом и влюбилась в Брэда Питта: дизайнер отдала "актеру" 830 000 евро (фото)

Француженку обманули на 830 000 евро из-за фальшивого Брэда Питта.

Об этом сообщает Oddity Central.

53-летняя женщина была вынуждена заплатить сотни тысяч человеку, который выдавал себя за голливудскую мегазвезду, чтобы оплатить крупные медицинские счета, которые он не смог покрыть из-за развода.

Более года дизайнер интерьеров Энн считала, что находится в романтических отношениях с Брэдом Питтом на расстоянии. Эта причудливая история началась в феврале в 2023 году, когда женщина присоединилась к Instagram, чтобы поделиться фотографиями из недавнего горнолыжного отдыха в Альпах. В социальной сети к ней сразу же обратился человек, назвавшийся Джейн Питт, матерью легендарного актера, и начал общаться с Энн, рассказывая ей, какая она хорошая пара для ее сына. Вскоре кто-то, кто выдавал себя за Брэда Питта, связался с Энн в Инстаграме. Они общались онлайн каждый день, и вскоре Энн влюбилась, что сделало ее легкой мишенью для удивительно эффективного мошенничества.

Энн рассказала, что Брэд Питт, с которым она общалась в социальных сетях, казался вдумчивым и искренне интересовался ее жизнью, в частности, ее пристрастиями, работой и семьей. Он отправлял ей песни, стихи и даже селфи, которые она не могла найти больше нигде в Интернете. Позже она узнала, что фотографии были созданы с помощью искусственного интеллекта специально для нее.

"Я была влюблена в мужчину, с которым общалась", – недавно рассказала Енн французским журналистам. "Он знал, как разговаривать с женщиной".

"Брэд Питт" также умел задавать правильные вопросы и слушать важные подсказки. Именно так он узнал о разводе Энн с бывшим мужем, состоятельным предпринимателем, и о достаточно большой сумме отступных. Узнав, что у нее много денег, "Брэд" рассказал, что у него серьезные проблемы с почками и он попал в больницу. Он даже прислал ей сгенерированные искусственным интеллектом фотографии себя на больничной койке, чтобы сделать историю правдоподобной.

Энн и Брэд Питт

Человек, выдававший себя за актера, утверждал, что не может самостоятельно оплатить дорогие медицинские счета, потому что он переживает тяжелый развод с Анджелиной Джоли. Энн даже не подозревала, что человек, с которым она общалась месяцами, оставит ее без гроша в кармане. В конце концов они были влюблены, и он казался таким милым мужчиной.

Через несколько месяцев Энн перевела своему любимому Брэду Питту более 830 000 евро, включая всю сумму после развода. Она поняла, что стала жертвой жестокой романтической аферы только прошлым летом, когда 53-летняя женщина увидела по телевизору, что Брэд Питт находится в отношениях с Инес де Рамон, но к тому времени было слишком поздно.

"Сначала я сказала себе, что это фейк, что это смешно, но я не привыкла к социальным сетям и не понимала, что со мной происходит", – пояснила она. "Я спрашиваю себя, почему они выбрали именно меня, чтобы нанести такой вред. Я никогда никому не причиняла вреда. Эти люди заслуживают ада".

53-летняя женщина подала заявление в полицию по факту мошенничества, но неизвестно, удалось ли полиции достичь какого-либо прогресса по этому делу. Тем временем Энн высмеяли в социальных сетях и на нескольких теле- и радиопрограммах за то, что она была настолько доверчива, что поверила, будто Брэд Питт – ее парень, с которым она встречается на расстоянии.

Напомним, ранее в похожей ситуации оказалась 76-летняя пенсионерка, которой "Роберт Де Ниро" разбил сердце. Он сделал ей предложение, от которого она почти не смогла отказаться.

Читайте также: