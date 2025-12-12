Развешивал белье и погиб: причина смерти оказалась более редкой, чем удар молнии

Сушка белья / © Credits

В британском Йоркшире во время обычной домашней работы погиб 38-летний мужчина. Обстоятельства его смерти коронер назвал чрезвычайно редкими — такими, которые случаются даже реже, чем удар молнии или падение метеорита.

Об этом сообщило издание Mirror.

Трагедия произошла 1 февраля 2011 года. Брайан Депледж, отец двоих детей, находился в гостиной своего дома и развешивал мокрое белье после дождливого дня. Для этого он использовал комнатную сушилку — распространенную складную вешалку для белья.

Во время развешивания мужчина внезапно упал. В результате падения конструкция сушилки обвалилась и накрыла его. Как выяснилось в ходе следствия, Брайан оказался зажатым в раме.

Детектив-инспектор Марк Лонг, который давал показания, сообщил, что пластиковые перекладины сушилки плотно обхватили туловище и шею мужчины. Попытки выбраться только усложняли ситуацию: движения приводили к еще большему сжатию тела. Полиция описала этот механизм как «эффект кошачьей колыбели», когда элементы конструкции создают дополнительное давление во время движения.

Консультант-патологоанатом доктор Филипп Бэтмен заявил в суде, что характер травм соответствует асфиксии, по своему воздействию подобной повешению. У погибшего зафиксировали глубокие вмятины на груди и шее, а также застойные явления в легких, что указывало на удушение.

После завершения расследования коронер профессор Пол Маркс вынес вердикт о случайной смерти. Он отметил, что за свою профессиональную практику никогда не сталкивался с подобным случаем и подчеркнул исключительную редкость такого стечения обстоятельств.

Гибель Брайана Депледжа стала тяжелым ударом для его семьи. На момент трагедии его сыну Райану было 11 лет, а дочери Шони — 18. Родные позже рассказывали о глубоком шоке и сложности осознания потери мужа и отца, который погиб в собственном доме во время выполнения обычного бытового дела.

