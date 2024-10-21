Развлечение женщины с ДНК-тестом закончилось слезами и жизнью в страхе: что она узнала

42-летняя женщина пожаловалась, что живет в страхе после того, как прошла тест на ДНК, полученный в подарок.

Об этом пишет Mirror.

Она не интересуется своим наследием или предками, но провела тест дома просто ради развлечения. Однако она совсем не ожидала, что столкнется лицом к лицу с трагедиями в своей родословной.

Она написала на Reddit: "Я уже знаю, что мужчина в моем свидетельстве о рождении не является моим биологическим отцом. Что я знаю о своих известных предках, так это то, что среди них много б****** и много внебрачных детей. Сегодня я получила свои результаты и неожиданно получила совпадение с человеком, о котором никогда не слышала, поэтому позвонила маме и спросила, слышала ли она это имя. Она ответила, что не слыхала. Сначала она сказала, что нет, но потом можно было услышать, как закрутились винтики, и она сказала: "Ну, я встречалась с парнем по имени...". И я подумала: "Получается, что тот, кого мы считали моим отцом, не был отцом". Она настаивала на том, что хронология была неправильной, поэтому мы придумали несколько надуманных альтернатив, положили трубку в хорошем настроении, и мы с сестрой начали смеяться, потому что знали, что мама делает какие-то безумные расчеты".

Ее мама перезвонила позже и рассказала, что она была "диким подростком" до того, как принялась хвалить своего бывшего любовника за его личность. Она добавила: "Я провела некоторое расследование в отношении ближайших родственников и нашла некролог, который связывал ее с именем моего подозреваемого отца как его сестру (в совпадении было указано, что это тетя или сводная сестра). Я также заметила в некрологе, что у них умер внук, поэтому я пересмотрела и этот некролог. Оказывается, у меня был младший брат, умерший в возрасте 20 лет от меланомы в 2011-м. В 2011 году у моего собственного сына случился рецидив рака мозга, и мы потеряли его в 2019 году, незадолго до его 12-го дня рождения. Я просто расплакалась".

Однако теперь женщина переживает, что сестра ее биологического отца заметит новое совпадение и попытается связаться с ней в поисках ответов на вопросы об их связи.

Она сказала: "Я не могу себе представить, как эмоциональны будут эти американские горки, когда ты узнаешь, что у тебя есть еще один ребенок, а потом узнаешь, что этот ребенок также потерял своего единственного ребенка от рака. Это плохо и проклято. Лучше я бы никогда этого не делала".

Не зная, что делать, она обратилась к пользователям Reddit: "Случалось ли с кем еще что-то странное с ДНК предков, что они хотели бы исправить? Я очень, очень, очень не хочу, чтобы этот бедняга знал о моем существовании".

Комментируя ее сообщение, одна пользовательница написала: "Вы можете выключить совпадения, если не хотите, чтобы он знал. Я нашла свою двоюродную сестру, о которой знала, что она у меня есть, но никогда не встречалась с ней. Она связалась с мной, но не ответила после того, как я написала ей сообщение, но я дала ей столько информации, сколько у меня было на этой ветке. Мне показалось безумным, что она не знала, что мы двоюродные сестры, потому что я всегда знала о ее существовании. Наши родители были братьями, и оба уже умерли, но, думаю, ее отец мало ей об этом рассказывал".

Другой юзер добавил: "Я очень сочувствую вашей потере и потому, как копание в результатах вашей родословной заставило вас пережить эту травму, когда вы узнали о своем брате. Ваши мама и сестра, похоже, замечательные люди, и я радуюсь, что они у вас есть".

Третий человек сказал: "Если бы я был на месте этой женщины, я был бы счастлив узнать, что где-то там живет что-нибудь от моего брата...".

Напомним, любопытная женщина провела тест ДНК, разоблачивший ужасную семейную тайну и едва не разрушивший ее брак. Жена и муж оказались кровными родственниками.

Читайте также: