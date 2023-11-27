Развлеклись на 350 000 долларов: две собаки устроили погром в автосалоне (фото)

В Техасе, США, две собаки устроили погром в автосалоне, нанеся ущерб на сотни тысяч долларов.

Об этом сообщает ABC13.

Животные терроризировали дилерский центр G Motors три ночи с 6 по 18 ноября, отрывая бамперы и крылья.

Они испортили пять автомобилей, а ущерб оценивается в 100 000–350 000 долларов.

"Никогда не подумаешь, что собака имеет такую силу, чтобы вот так разбить машину", — сказал менеджер по продажам Габи Фахури.

Другой сотрудник добавил, что до просмотра видео он считал, что только волк может нанести такой серьезный ущерб.

Собаки устроили погром в автосалоне / Фото: abc13.com

Можно увидеть, как собаки ходят по крышам машин и, кажется, работают вместе, чтобы отрывать части авто зубами.

На кадрах первого инцидента снята кошка, за которой, по мнению сотрудников, могли охотиться собаки.

Фахури сказал, что эти инциденты испугали рабочих, и он озабочен тем, что это может отпугнуть людей от его бизнеса.

Собаки устроили погром в автосалоне / Фото: abc13.com

"Никто больше не хочет оставлять свои машины. Они так напуганы", — сказал он.

Дилерский центр подал заявление в полицейское управление Хьюстона, но им сказали, что полиция ничего не может сделать, поскольку это гражданское дело, если только собаки не напали на человека.

Собаки устроили погром в автосалоне / Фото: abc13.com

"Мы не хотим ждать, пока кто действительно пострадает", — сказал Фахури.

Полиция призвала их нанять частного детектива, чтобы разыскать владельца собак, если он у них есть, и на которого они могли бы подать в суд о возмещении ущерба.

Собаки устроили погром в автосалоне / Фото: abc13.com

Сотрудники считают, что собаки попадают в огороженный автосалон из-за небольшой щели.

В следующем месяце дилерский центр переезжает в новое место.

Напомним, на улице случайно нашли исторически ценный чемодан. В старом багаже обнаружили письма жительницы Варшавы 80-летней давности.

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