Разъяренная беременная хочет развестись с мужем из-за его выбора имени ребенка

Будущая мама взбешена предложением мужа, как назвать их дочь, и сказала, что она настолько расстроена, что "подготовила документы о разводе", если он не откажется от своего выбора.

Об этом пишет Mirror.

Женщина объяснила, что сейчас находится на 38-й неделе беременности. Ее муж до этого времени "избегал всех серьезных разговоров" об их ребенке, но недавно пришел к ней и предложил рассмотреть несколько потенциальных имен. Однако она была возмущена, когда услышала варианты, поскольку один из них был именем бывшей девушки, а другой был взят из группы, которую он слушал каждый раз, когда "оплакал" бывшую любимую.

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В сообщении на Reddit беременная рассказала, что ее муж "никогда не прекращал думать" об одной из своих бывших, и когда они впервые встретились, он все время говорил ей, что его бывшая партнерша любит группу Tegan and Sara. А теперь он хочет назвать свою дочь Теган и утверждает, что ему просто "нравится это имя".

Она написала: "Я замужем за своим мужем с 2018 года, с ним мы дружим с 2012-2013 года. Мы с мужем женаты уже пять лет. Он никогда не прекращал думать о своей бывшей. Сегодня вечером он наконец на 38-м недели беременности предложил несколько имен. Всю беременность он избегал всех серьезных разговоров о своей дочери. Мне предложили Эбби, как его школьная подруга, и Тэган из группы, которая ему нравится. Я сказала: "Нет, я знаю Эбби, это девушка, а Тэган из Tegan and Sara, группы, слушая которую ты все время плакал из-за своей бывшей". Он серьезно прислал мне эти песни на Spotify после того, как мы встретились. Всю ночь плакал мне о своей бывшей. Я всегда пыталась быть терпеливой и понимающей, но внутри всегда было больно".

Женщина заявила, что отказывается назвать своего ребенка в честь чего-то, что имеет такую сильную связь с бывшей любимой ее мужа, и настолько злится, что у нее "готовые документы о разводе", если она не передумает. Она сказала, что выбор имени воспринимается как "пощечина", и она больше не уверена, хочет ли продолжать с ним отношения.

Она добавила: "Я хочу запретить ему или, если возможно, сменить роддом, чтобы он даже не знал, где родилась дочь. Я так расстроена, что у меня готовы документы о разводе. Всю беременность он не волновался, и теперь он предлагает это. Пощечина".

Комментаторы сообщения в большинстве своем были на стороне мамы, причем многие из них говорили, что она была права, желая бросить его, поскольку не похоже, что он "заботится" о ней или о ребенке, который у них скоро появится.

Тебе следует оставить его, он, кажется, больше одержим своими прежними заботами, чем тобой или вашей дочерью

Речь идет о гораздо большем, чем имя ребенка. Не похоже, что он любит. Судя по твоему описанию, он еще и нечестен

Напомним, женщина озадачила, что 6 лет кормит своего мужа грудью. Она говорит, что это сделало их эмоциональную связь "в 10 раз лучше".

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