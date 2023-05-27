Разъяренная беременная разгромила все на вечеринке, когда узнала пол своего ребенка - видео

Она очень разочаровалась и ушла в истерике.

Беременная женщина шокировала Сеть, устроив истерику на вечеринке, посвященной раскрытию пола будущего ребенка.

TikTok-блогер Кай была одной из гостей, приглашенных на праздник в Чикаго, и потеряла дар речи, когда стала свидетелем происходящего.

Вечеринка в саду была устроена с использованием голубых и розовых шаров и реквизита для фотосессии перед двумя длинными столами.

Беременная, уже воспитывающая дочь, узнала, что у нее снова будет девочка. Она очень разочаровалась и устроила истерику, швыряя все, что попадет ей под руки. Потом она покинула гостей и ушла.

Пользователи раскритиковали реакцию мамы и назвали ее "неблагодарной".

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А есть женщины, которые вообще не могут иметь детей

Однако некоторые мамы вмешались и поделились своим опытом, сказав, что они могут понять разочарование этой женщины.

Я почувствовала ее боль, я хотела, чтобы моя дочь была мальчиком, но уже после нее родился мой сын, и я была благословлена

У меня было шесть девочек, но никогда не было мальчика

Напомним, женщина оставила новорожденного сына с подругой и была шокирована ее поступком. Она рассказала, что она сделала.

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