Разъяренная пассажирка швырнула свои использованные прокладки в работников аэропорта – фото

Женщина агрессивно отреагировала на отказ в посадке на самолет.

Пассажирка самолета в ярости швырнула грязные прокладки в работников службы регистрации, когда ей отказали в посадке. Это произошло после того, как пассажиры и работник аэропорта избили друг друга табличками с надписью "Мокрый пол".

Как сообщает New York Post, Глория Омисоре прилетела со своего родного города Лагос, Нигерия, в международный аэропорт Джомо Кениатта в Найроби, Кения, чтобы отправиться в дальнее путешествие в Манчестер, Англия, 3 февраля.

Однако во время регистрации на рейс сотрудники авиакомпании сообщили Омисоре, что у нее нет необходимой визы для въезда во Францию, поскольку она забронировала остановку в Париже перед дальнейшим рейсом в Великобританию.

Ей предложили альтернативный маршрут с посадкой в Лондоне, но Омисоре якобы упала в "регистрационную ярость", крича на агентов на стойке, пытавшихся оставаться спокойными во время тирады.

В конце концов, взбешенной пассажирке отказали в посадке и депортировали обратно в Кению, при этом она потеряла стоимость своих билетов во Францию и Манчестер, а также бронирование гостиницы.

После жаркого спора пассажирка, у которой были критические дни, бросила окровавленную менструальную прокладку, упавшую на стойку, а затем на пол.

Пассажирка швырнула использованные прокладки в работников аэропорта / Фото: скриншот с видео

Далее Омисоре кричала: "Вы должны предоставить мне гигиеническое полотенце. Вы не можете забрать мой телефон. Я поговорю с министром финансов Нигерии, вот увидите".

Однако агент крикнула ей в ответ: "Звоните президенту Нигерии. Вы не полетите рейсом Kenya Airways. Вы больше никогда не попадете в нашу авиакомпанию. Звоните своему президенту. Мы вам ничего не дадим. Вы больше не будете летать нашими авиалиниями".

Пассажирка швырнула использованные прокладки в работников аэропорта / Фото: скриншот с видео

Омисоре стояла на своем и снова потребовала гигиенического полотенца, разъяренная тем, что путешествие увеличится на 17 часов, если она согласится на предложение авиакомпании отвезти ее в Лондон.

Авиакомпания Kenya Airways отстояла свою позицию и заявила, что предложила Омисоре "щедрую альтернативу", поскольку у нее не было визы.

После инцидента спикер Управления гражданской авиации Нигерии Майкл Ачимугу провел встречу с представителями авиакомпании Kenya Airways и согласился депортировать Глорию обратно в Нигерию 3 февраля.

Напомним, не так давно стюардессу уволили за тверк в самолете. Теперь он ищет новую работу.

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