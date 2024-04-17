Разъяренная посетительница спортзала откусила палец незнакомке: что ей не понравилось (видео)

В спортзале женщине откусила палец другая женщина, взбешенная тем, как долго она занималась на тренажере.

Об этом пишет Metro.

Драка вспыхнула после того, как Россана обвинила Летицию, в том, что она слишком долго качает ноги на тренажере в тренировочном центре Gimnasio Great Fitness в Монтеррее, Мексика.

На записи с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как 66-летняя Летиция подскакивает, чтобы противостоять своей нападающей, прежде чем они начинают рукоприкладство.

Несмотря на попытки других людей разнять их, 44-летней Россане удается схватить Летицию за волосы и начать тянуть ее по полу. Когда они продолжают сражаться, Летиция откусывает сопернице палец.

Внимание! На видео изображены сцены насилия!

Позже Россану успокаивает мужчина, после чего она понимает, что ее укусили, и теряет сознание на полу. Видно, как кто-то из персонала обмахивает ее полотенцем, а другие приносят воду и что-то похожее на медицинскую аптечку.

Летиция откусила ей кончик мизинца.

Полиция арестовала обеих женщин, а менеджеры спортзала сообщили местным СМИ, что их членские билеты были аннулированы.

Летиции предъявили обвинение в нападении, а Россана, как сообщается, возобновляется после травм. Пока что непонятно, смогли ли врачи пришить откушенный палец.

Напомним, ранее в Индии мужчина откусил своему другу ухо из-за танцев. Его не удалось пришить назад.

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